Rokovania o schválení povinného očkovania v Nemecku môžu trvať až do leta

Odobrenie povinného očkovania proti koronavírusu v nemeckom parlamente môže podľa vládnych strán trvať niekoľko mesiacov. Podpredseda poslaneckého klubu Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Dirk Wiese, ktorého citovali berlínske noviny Tagesspiegel, sa vyjadril, že Bundestag by sa mal zamerať na dokončenie rokovaní o povinnom očkovaní v prvom štvrťroku 2022.

Líderka poslaneckého klubu Zelených Britta Hasselmann zase mediálnej skupine Funke povedala, že prvá debata o povinnom očkovaní by sa mohla uskutočniť koncom januára.

Možné odloženie

Keďže vo februári je málo parlamentných schôdzí, môže to podľa agentúry AP znamenať, že dolná komora neschváli príslušný návrh pred koncom marca. Bundesrat, horná komora parlamentu, by sa tak záležitosti začala venovať až v apríli a opatrenie by mohlo vstúpiť do platnosti o mesiac neskôr.

Tagesspiegel uviedol, že zavedenie povinného očkovania by úrady mohli odložiť až na jún, aby zabezpečili splnenie technických podmienok, ako je napríklad národný register vakcín.

Povinná vakcinácia

Proti povinnému očkovaniu sú niektorí členovia vládnych Slobodných demokratov aj bývalý minister zdravotníctva. Politickí lídri súhlasili, že nechajú poslancov o tejto otázke hlasovať podľa vlastného svedomia, a nie podľa straníckych línií.

Povinná vakcinácia je tiež jedno z opatrení, proti ktorému hlasno namietajú bojovníci proti očkovaniu na protestoch proti pandemickým obmedzeniam v Nemecku.

Inštitút Roberta Kocha, ktorý v Nemecku zodpovedá za prevenciu a kontrolu chorôb, oznámil, že za posledných 24 hodín potvrdili 36 552 nových prípadov ochorenia COVID-19 a 77 úmrtí. Plne očkovaných proti koronavírusu je takmer 72 percent obyvateľov Nemecka a 42,3 percenta ľudí dostalo posilňujúcu dávku vakcíny.