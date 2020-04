Rómovia sa vrátili zo zahraničia a neprešli karanténou, na Covid-19 ich budú testovať vojenskí lekári

aktualizované 1. apríla, 17:14

Obyvateľov rómskych osád bude štát testovať na prítomnosť koronavírusu za pomoci vojenských lekárov. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda vlády Igor Matovič, minister obrany Jaroslav Naď, europoslanec Peter Pollák (všetci OĽaNO) a nová splnomocnenkyňa pre rómske komunity Andrea Bučková (nom. OĽaNO). Krízový štáb vytipoval 33 osád. V nich bude armáda testovať ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, prípadne ľudí so symptómami chrípky.

Jeden môže nakaziť dvadsať ďalších

„Je nevyhnutné, aby sme začali s testovaním v osadách,“ povedal Matovič s tým, že jeden nakazený obyvateľ osady má podľa štúdií potenciál nakaziť 20 ďalších osôb, čo je oproti predstaviteľovi majoritnej časti spoločnosti viac ako 15-násobok. Testovanie obyvateľov osád by malo začať od piatka.

Ak v osadách zistia prítomnosť koronavírusu, nakazení ľudia pôjdu do štátnych zariadení alebo budú podľa stavu hospitalizovaní. Premiér sa vyjadril aj ku téme takzvaného „blackoutu“, za ktorý ho kritizuje koalícia aj opozícia.

Podľa neho je to stále najlepšia cesta ako čo najrýchlejšie prekonať koronakrízu. Slovensko by sa poľa neho malo inšpirovať čínskym mestom Wu-chan.

Naď zdôraznil, že armáda nejde do osád zasahovať a Rómovia sa nemajú čoho báť. Armáda pripravila päť tímov testovacích jednotiek, ktoré sa skladajú z 13 vojakov. „Počnúc 3. aprílom začneme s testovaním, kde do 9. apríla zrealizujeme odbery tak, aby sme ich do 10. apríla vedeli vyhodnotiť,“ vysvetlil Naď.

Koronavírus sa osadám zrejme nevyhne

Ozrejmil, že armáda komunikuje aj s lídrami rómskych komunít a samosprávami, aby nedochádzalo k šíreniu paniky. Minister obrany tiež avizoval sprísnenie legislatívy pre šírenie hoaxov a dezinformácií. „Je podľa mňa absolútnym hyenizmom, ak ľudia šíria v tejto neľahkej dobe dezinformácie, ako vidíme bohužiaľ aj od rôznych politikov dnes,“ dodal.

Nová splnomocnenkyňa Bučková prezradila, že prvými oblasťami, v ktorých sa budú Rómovia na koronavírus testovať, sú Kecerovce, Jarovnice, Trebišov a Markušovce. „Máme veľmi dobrý prehľad aj o tom ako tých 33 obcí vyzerá a konzultovali sme to aj s ministerstvom obrany,“ vysvetlila s tým, že pracovníci, ktorí budú vojakom v osadách pomáhať, ovládajú aj jazyky rómskej menšiny a pripravované testovanie je s nimi dopredu konzultované.

Bývalý splnomocnenec pre rómske komunity a súčasný europoslanec Polák povedal, že rómskym osadám sa koronavírus pravdepodobne nevyhne. „Aj preto sme vytipovali niekoľko lokalít a máme informáciu, že sa vrátilo zhruba 1 500 ľudí do osád zo zahraničia,“ povedal a pripustil aj to, že v prípade rozšírenia nákazy môže prísť aj k uzatváraniu celých lokalít tak ako v Českej republike.

Polák tiež pripomenul, že na Slovensku žije v osadách, kde nemá prístup k pitnej vode približne 30-tisíc ľudí, čo spôsobuje značné hygienické problémy. „Tých 33 lokalít nie je konečný stav a budeme naďalej pokračovať vo vyhľadávaní ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia,“ dodal.