Rusko zmenšilo štúdiu vakcíny proti koronavírusu, mnohí dobrovoľníci dostali len placebo

Ruské ministerstvo zdravotníctva v stredu súhlasilo so zmenšením štúdie domácej vakcíny proti koronavírusu a ukončením prijímania dobrovoľníkov.

Rozhodnutie prišlo týždeň po tom, ako si tvorcovia vakcíny sťažovali, že prihlasovanie dobrovoľníkov do štúdie sa spomalilo odkedy krajina spustila očkovanie vakcínou Sputnik V, pričom zároveň pokračovali klinické testy. Vyjadrili tiež etické obavy v súvislosti so skutočnosťou, že niektorí dobrovoľníci dostanú len placebo.

Mnohí dostali len placebo

Mnohí z dobrovoľníkov, ktorí pochopili, že dostali len placebo, sa údajne podľa vedcov z Gamalejovho národného výskumného centra šli následne dať zaočkovať.

Ak by pritom zo štúdie odstúpila veľká časť ľudí s placebom, mohlo by to ovplyvniť jej výsledky. Štúdiu zmenšili zo zhruba 40-tisíc plánovaných účastníkov na asi 31-tisíc.

Kritika z celého sveta

Ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení uviedlo, že súčasťou rozhodnutia zredukovať štúdiu boli aj doterajšie dáta o bezpečnosti a efektívnosti vakcíny. Testy pritom budú pokračovať a účastníkov budú monitorovať ešte minimálne šesť mesiacov.

Rusko čelilo rozsiahlej kritike odborníkov z celého sveta, keď v auguste vydalo povolenie na použitie vakcíny Sputnik V napriek tomu, že prešla len testami na niekoľkých desiatkach ľudí a štúdiu so 40-tisíc dobrovoľníkmi ohlásili až dva týždne po vydaní súhlasu.

Napriek varovaniam začali následne Rusi vakcínu ponúkať rizikovým skupinám, ako napríklad zdravotníckym pracovníkom a učiteľom. Prezident Vladimir Putin nariadil tento mesiac začatie rozsiahlej imunizačnej kampane, pričom do polovice decembra už v krajine zaočkovali viac ako 150-tisíc ľudí.