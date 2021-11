Rusku nepomohlo zbrzdiť šírenie vírusu ani nariadené voľno, počty infikovaných klesli len mierne

V Rusku sa v pondelok skončilo deväť dní trvajúce pracovné voľno, ktoré úrady prikázali s cieľom zabrzdiť rekordný rast počtu infekcií koronavírusom a počtu úmrtí na ochorenie COVID-19. Napriek tomuto opatreniu však denný počet nových nákaz a úmrtí zostal vysoký.

Ruský úrad pre boj proti pandémii koronavírusu v pondelok za uplynulý deň nahlásil 39 400 nových infekcií a 1 190 úmrtí. Išlo len o mierny pokles oproti rekordnému sobotňajšiemu počtu 41 335 nákaz a rekordnému štvrtkovému počtu 1 195 úmrtí.

Na závery je ešte priskoro

Predstavitelia Kremľa v pondelok vyhlásili, že je príliš skoro na to, aby sa povedalo, či pracovné voľno malo želaný účinok. „Je príliš skoro na to, aby sa robili nejaké závery. Bude to jasné približne o týždeň,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Rusko eviduje v rámci Európy zďaleka najvyšší počet obetí pandémie a zároveň je jedným z piatich najviac postihnutých štátov na svete.

Milióny nakazených

Krajina celkovo doteraz nahlásila viac ako 8,8 milióna potvrdených prípadov nákazy a viac ako 248-tisíc úmrtí. Úrad pre boj proti pandémii od konca októbra každý deň hlási zhruba 40-tisíc nových infekcií a viac ako 1 100 úmrtí.

Jesenná vlna pandémie v Rusku prišla za situácie, keď vakcinácia v krajine je nízka. Úplne je zaočkovaných menej ako 40 percent ruskej 146-miliónovej populácie, hoci krajina schválila svoje domáce vakcíny proti ochoreniu COVID-19 o niekoľko mesiacov skôr ako iné štáty.