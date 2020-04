Ružinov začal s testovaním klientov a zamestnancov domovov dôchodcov

Bratislavský Ružinov začal s testovaním klientov a zamestnancov svojich domovov dôchodcov (DD). Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mestskej časti Martin Chren.

„Dnes ráno sme začali v Ružinove testovať všetkých klientov a zamestnancov našich domovov dôchodcov,“ uviedol starosta a dodal, že celkovo je to 650 ľudí. Chren zároveň poznamenal, že rovnako ako hlavné mesto, ani mestská časť Ružinov by si nedokázala zabezpečiť kvalitné testy sama, bez pomoci sponzorov.

Mestská časť využije aj rýchlotesty

V priebehu dnešného dňa Ružinov zabezpečil testovanie v DD na Pivoňkovej a Sklenárovej, v pondelok a v utorok je na rade DD na Pažítkovej.

„V nasledujúcich týždňoch potom plánujeme priebežne sledovať všetkých zamestnancov aspoň formou rýchlotestov,“ vysvetlil starosta Ružinova, ktorý opakovane upozornil na to, že samosprávam chýba pomoc od štátu.

„Neberte to ako sťažovanie sa, ale tak ako doteraz, o všetko sme sa museli postarať sami. Perfektne spolupracujeme v rámci mesta, s primátorom a so starostami, ale ak to takto pôjde ďalej, ak sa bude štát tváriť, že všetko bez peňazí zariadime, nemusí to dopadnúť dobre,“ uzavrel Chren.