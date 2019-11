aktualizované 18. novembra 16:14

Strana SaS chce, aby zdravotné odvody zostali majetkom poistencov. Na tlačovej besede strany to povedala poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre zdravotníctvo Jana Cigániková.

Zdravotné odvody by tak podľa SaS nemali byť majetkom poisťovní, tie by peniaze len spravovali, ako je to v prípade dôchodkových správcovských spoločností.

„Poisťovne by podľa nás mali mať nárok na obmedzený zisk, ak si robia svoju robotu dobre. Teda len v prípade, ak splnia vopred jasne definované parametre efektívnosti. Výber akéhokoľvek zisku zdravotnej poisťovne bude v budúcnosti podmienený reálnou hodnotou a reálnym prínosom pre pacienta,“ uviedla Cigániková.

Poisťovne sú motivované obmedzovať náklady na zdravotnú starostlivosť

Ako konštatoval člen zdravotníckeho tímu SaS Martin Barto, súčasné znenie zákona motivuje zdravotné poisťovne čo najviac obmedzovať náklady na zdravotnú starostlivosť. Deje sa to podľa neho preto, že poisťovne nemajú stanovený rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorá sa má preplácať z verejného zdravotného poistenia.

„Paradoxom je, že nedostatok zdrojov v systéme sa neprejavuje u zdravotných poisťovní, ktoré sú stále v zisku. Deficit systému sa prenáša na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov,“ povedal Barto.

Zdravotné poisťovne majú dnes limitované prevádzkové náklady. To malo podľa Barta teoreticky spôsobiť, že zvyšok vybratého poistného sa použije na zdravotnú starostlivosť. „Ale vieme, že tak sa nedeje. Naše riešenie je jednoduché. Limitujeme prevádzkové náklady poisťovní a nie zdravotnú staroslivosť,“ dodal člen zdravotníckeho tímu SaS.

Sulík: Vláda sa už ani nesnaží predstierať

Stratifikácia, ktorá sa ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej zatiaľ nepodarila presadiť, podľa predsedu SaS Richarda Sulíka dokazuje, že táto vláda sa ani nesnaží predstierať, že to so zlepšovaním zdravotníctva myslí vážne.

„Tieto návrhy, s ktorými ideme do parlamentu, by mali v poisťovníckom sektore spraviť poriadok tak, aby mali ľudia z toho väčší osoh. Nemá zmysel strmhlav zakazovať krížové vlastníctvo. Zmysel má zamedziť, aby mohli zo zdravotných poisťovní odtekať finančné zdroje kamsi na Cyprus,“ uzavrel Sulík.

Zákaz krížového vlastníctva v zdravotníctve navrhujú poslanci, ktorí sú v koalícii PS/Spolu.

Ministerstvo takúto zmenu neodmieta

Ako informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, rezort vníma zmenu vzťahu zdravotnej poisťovne a vybratého poistného ako pozitívny trend. Znamená to, že zdravotná poisťovňa by odvody iba spravovala, obdobne ako je to v dôchodkovom poistení. „Preto sa touto otázkou na ministerstve zdravotníctva zaoberáme,“ konštatovala Eliášová.

Túto zmenu však podľa nej nie je možné vnímať oddelene od ďalších zmien v rezorte. Dodala, že sa tiež javí ako nevyhnutné v neposlednom rade čakať na výsledok prebiehajúcich súdnych sporov v tejto oblasti. Aj na úrovni Európskeho súdneho dvora momentálne prebieha konanie Európskej komisie a Slovenskej republiky vs. Dôvera zdravotná poisťovňa.

Jednou zo zásadných otázok v tomto spore je pritom práve možnosť vlastnenia odvodov poisťovňou.

Poisťovne by mohli dostávať odmenu za správu poistného

Ministerstvo zdravotníctva má podľa Eliášovej záujem o komplexné zmeny. Zmena zdravotných poisťovní na správcov poistného je pritom jeden z dôležitých krokov.

Citlivá otázka ‚obmedzovania zisku‘ je podľa nej transparentne riešiteľná v prostredí, v ktorom zdravotná poisťovňa odvody nevlastní, a teda nemôže generovať zisk spôsobom jednoduchého obmedzenia nákladov na zdravotnú starostlivosť.

V takomto prostredí je možné ustanoviť odmenu za správu poistného, ktorá de facto predstavuje zisk poisťovne, ako určité percento z objemu spravovaných zdrojov a ustanoviť podmienky, ktorých splnenie bude potrebné na vznik nároku na príslušnú odmenu, respektíve ich nesplnenie môže mať za následok znižovanie sumy odmeny podľa vopred stanovených transparentných kritérií.

„Takto zadefinovaná definícia zisku by mala nespochybniteľný prínos pre pacienta, pričom cez systém kritérií kvality by bolo možné usmerňovať zdroje k tej najkvalitnejšej zdravotnej starostlivosti,“ uzavrela hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.