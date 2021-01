Sestry z ambulancií posielajú do prvej línie v boji proti COVID-19, lekárom chýbajú

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) už niekoľko rokov upozorňuje na nedostatok sestier v systéme zdravotnej starostlivosti. Pandémia nového koronavírusu situáciu ešte zhoršila.

Vzhľadom na akútny nedostatok personálu v nemocniciach navyše štát zdravotné sestry presúva z ambulancii do prvej línie boja proti ochoreniu COVID-19. Umožňuje mu to zákon. Nepáči sa to nielen komore sestier, ale ani Asociácii súkromných lekárov (ASL).

Sestry tvoria viac ako polovicu všetkých zdravotníckych pracovníkov. „Ak ich začneme presúvať z ambulancií do nemocníc, budú nám chýbať prirodzene tam, kde sú teraz,“ uviedol Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie SKSaPA.

Zvolen a Levice

„Máme informácie o doručeniach príkazov na prácu (pozn. pracovná povinnosť). Začalo to Čadcou ešte v minulom roku, aktuálne máme informácie o príkazoch, ktoré boli doručené sestrám pracujúcim v ambulantnom sektore vo Zvolene či v Leviciach,“ povedal portálu v Zdravotníctve.sk Kober.