Severná Kórea potvrdila výskyt koronavírusu, Kim Čong-un trvá na prekonaní neočakávanej epidémie

V Severnej Kórei po prvý raz od vypuknutia pandémie pred dvomi rokmi priznali výskyt ochorenia COVID-19. Štátna tlačová agentúra KCNA informovala, že vzorky zozbierané v nedeľu od nešpecifikovaného počtu ľudí s horúčkou v hlavnom meste Pchjongjang potvrdili nákazu vysoko nákazlivým variantom koronavírusu omikron.

Rozsah rozšírenia vírusu nie je bezprostredne známy, no mohol by mať vážne následky pre krajinu so slabým systémom zdravotnej starostlivosti a 26 miliónmi, podľa predpokladov, prevažne neočkovaných obyvateľov.

Dôsledný lockdown

Vodca Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-un v reakcii na situáciu počas stretnutia politbyra vládnucej strany podľa KCNA nariadil dôsledný lockdown v mestách a okresoch a povedal, že by pracoviská mali byť izolované na jednotky, aby sa zamedzilo šíreniu vírusu.

Zároveň vyzval zdravotníckych pracovníkov, aby posilnili dezinfekčné úsilie na pracoviskách a v domovoch a mobilizovali rezervné zdravotnícke zásoby. Kim trval na tom, že krajina určite prekoná to, čo opísal ako neočakávanú epidémiu, pretože jej vláda a ľudia sú „zjednotení ako jeden“.

Napriek zvýšenej reakcii na vírus Kim Čong-un nariadil úradníkom, aby pokračovali v plánovanej výstavbe, rozvoji poľnohospodárstva a iných štátnych projektoch a zároveň posilnili obranné pozície krajiny, aby sa vyhli akémukoľvek bezpečnostnému vákuu, uvádza agentúra AP.

Ľudia nemusia ostať doma

Podrobnosti o lockdownoch nie sú známe. Fotograf agentúry AP z juhokórejskej strany hranice odfotografoval desiatky ľudí pracujúcich na poliach alebo kráčajúcich po chodníkoch v severokórejskom hraničnom meste, čo naznačuje, že opatrenie nevyžaduje od ľudí, aby zostali doma, a dáva výnimku poľnohospodárskej práci.

Niektorí odborníci tvrdia, že výnimočné priznanie KĽDR o COVID-19 by mohlo znamenať hľadanie pomoci v zahraničí. Vláda v Pchjongjangu pritom už skôr odmietla ponúkané vakcíny z programu COVAX, zrejme preto, že sa k nim viažu medzinárodné monitorovacie požiadavky.

Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie uviedlo, že krajina je ochotná poskytnúť svojmu severnému susedovi zdravotnícku a ďalšiu pomoc založenú na humanitárnych dôvodoch.