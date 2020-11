Šírenie koronavírusu sa v Európe mierne spomaľuje, ľudia by mali dodržiavať bezpečnostné opatrenia

Nárast nových prípadov nákazy koronavírusom v Európe sa mierne spomaľuje, konštatoval regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge.

V uplynulom týždni na „starom kontinente“ pribudlo 1,8 milióna pozitívne testovaných, zatiaľ čo počas predchádzajúceho týždňa to boli viac ako dva milióny. „Všetci by sme mali vidieť svetlo na konci tunela, ale bude to ťažkých šesť mesiacov,“ vyjadril sa Kluge.

Zároveň poznamenal, že ľudia by sa mohli vyhnúť prísnejším obmedzeniam, ak by boli ochotnejší dodržiavať odporúčané opatrenia. „Ak by nosenie rúšok dosiahlo 95 percent, lockdowny by neboli potrebné,“ uviedol s tým, že so súčasnou úrovňou 60 percent alebo menej, je ťažké sa lockdownom vyhnúť.

Kluge tiež varoval, že krajiny, ktoré príliš rýchlo uvoľnia lockdowny bez toho, aby v nich platili ďalšie opatrenia, môžu čeliť opätovnému nárastu prípadov. Vyzval na využívanie viacstupňových systémov opatrení, ktoré by jasne určovali postupy na základe úrovne šírenia vírusu v komunite.