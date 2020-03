Skúmali, či výživové doplnky s omega-3 chránia pred rakovinou. Zistili niečo úplne iné

Užívanie výživových doplnkov obsahujúcich omega-3 mastné kyseliny má „malý až žiadny“ účinok proti rakovine, tvrdia experti. Doplnkom s rybím olejom sa pritom všeobecne pripisuje široká škála pozitívnych účinkov na zdravie, ako napríklad zníženie rizika mŕtvice, demencie a tiež rakoviny.

Vedci z britskej University of East Anglia však zistili, že každodenné užívanie takýchto doplnkov pravdepodobne nemá žiadny výraznejší vplyv na zdravie.

Výskum sa pritom špeciálne venoval výživovým doplnkom, nie prijímaniu omega-3 pri konzumácii rýb, pričom druhý menovaný spôsob vedci stále označujú za prospešný pre srdce a zdravie všeobecne.

Výrobcovia vraj zavádzajú

Viac ako 100-tisíc účastníkov v štúdii náhodne rozdelili do skupín, ktoré mali na najmenej rok buď zvýšiť svoj príjem omega-3 mastných kyselín alebo sa držať svojich bežných zvyklostí. Vedci pritom zistili, že ak by zhruba tisíc ľudí približne štyri roky bralo výživové doplnky, skutočný vplyv na ich zdravie, pozitívny alebo negatívny, by bol v najlepšom prípadne minimálny.

Lee Hooper, vedúca autorka štúdie financovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v tejto súvislosti poznamenala, že ich výskum sa pridáva k hromadiacim sa dôkazom o tom, že doplnky obsahujúce omega-3 mastné kyseliny neposkytujú konzumentom to, čo o nich tvrdia výrobcovia.

„Náš predchádzajúci výskum ukázal, že doplnky s omega-3 s dlhými reťazcami, vrátane rybích olejov, nechránia pred úzkosťou, depresiou, mŕtvicou, cukrovkou alebo smrťou,“ vyjadrila sa s tým, že v skutočnosti odhalili mierne zvýšené riziko vzniku rakoviny, najmä rakoviny prostaty.

Nechránia ani pred chorobami srdca

V roku 2019 vyše 80 štúdií nenašlo dôkazy o zdravotných benefitoch takýchto doplnkov pre ľudí trpiacich cukrovkou druhého typu a ďalšie podobné výskumy naznačili, že doplnky poskytujú malú alebo žiadnu ochranu proti srdcovým chorobám.

V súvislosti s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, ako je napríklad nadmerný rybolov, je pritom podľa nej „neužitočné“ brať ďalej doplnky, ktoré majú „malý alebo žiadny prospech“.

Škody na životnom prostredí sú podľa Hooper neporovnateľné s minimálnymi benefitmi pre zdravie.

Radšej dve porcie rýb týždenne

Globálny trh s doplnkami obsahujúcimi omega-3 mastné kyseliny mal pritom podľa britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) v roku 2018 hodnotu okolo 33 miliárd dolárov (v prepočte zhruba 30 miliárd eur).

NHS odporúča pre získanie dostatku „dobrých tukov“ zjesť každý týždeň dve porcie rýb, pričom aspoň jedna z nich by mala byť mastná, ako losos, čerstvý tuniak alebo makrela. Zároveň však upozorňujú, že niektoré ryby obsahujú malé množstvá chemikálií, ktoré môžu byť škodlivé, ak ich ľudia zjedia príliš veľa.