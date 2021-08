Slováci cvičia viac, čo zlepšuje ich celkové zdravie. Napriek tomu nám pribúdajú obézne deti aj fajčiari

Fitness centrá boli jednými z prvých zariadení, ktoré museli byť pre pandémiu ochorenia COVID-19 obmedzované. Dôvodom bolo najmä riziko prenosu vírusu SARS-CoV-2 medzi cvičiacimi.

V rámci uvoľnenia epidemiologických opatrení po druhej vlne sa, samozrejme, mnohé fitness centrá sťažovali na ušlý zisk, no hlavne na to, že sa do ich priestorov vrátilo menej ľudí, ako pred začiatkom pandémie.

Najnovšie údaje Európskeho štatistického úradu Eurostat však hovoria, že Slováci necvičia menej, volia si ale teraz skôr vonkajšie aktivity. Zaujímavé sú však aj iné údaje, v rámci ktorých sa vymykáme priemeru Európskej únie (EÚ).

Dve tretiny

Pravidelne podľa európskeho prieskumu cvičia takmer dve tretiny Slovákov. Zhruba 23 percent cvičí od troch do piatich hodín týždenne a približne tretina ľudí sa venuje športu do troch hodín týždenne.

„V rámci 27 krajín únie cvičí viac ako päť hodín zhruba tretina ľudí, rovnaké percento ľudí necvičí vôbec. Vymykáme sa tak priemeru únie, nakoľko pravidelne u nás necvičia len dve percentá ľudí starších ako 16 rokov,“ uviedla Lenka Buchláková, analytička FinGO.sk.

V rámci krajín únie sa venuje športu 72 percent Európanov, najviac v Rumunsku (96 percent), Dánsku (93 percent) a Holandsku (91 percent). Naopak, najmenej ľudí cvičí v Chorvátsku (36 percent), Portugalsku (46 percent) či Maďarsku (50 percent).

Nezdravé trendy

Hlavnou prekážkou v realizovaní nejakej športovej alebo fyzickej aktivity bol podľa 40 percent respondentov nedostatok času. Je to ale veľmi nezdravý trend, nakoľko až 12 percent Európanov má sedavé zamestnanie, v ktorom trávi viac ako 8,5 hodín denne.

Celkovo 15 percent obyvateľov Európskej únie pritom týždenne nechodí ani len na 10-minútové prechádzky. Aj to je zrejme jeden z dôvodov, pre ktorý miera účasti na športe alebo fyzickej aktivite od roku 2013 stagnuje.

Deje sa tak napriek veľkej snahe autorít o presný opak. Pritom ďalšie štatistiky jednoznačne dokazujú, že vyššia športová aktivita sa rozhodne pozitívne podpisuje na zdraví.