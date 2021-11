Slováci nemyslia na svoje deti, Lengvarský si od optimalizácie nemocníc sľubuje viac zachránených životov

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si od plánovanej optimalizácie siete nemocní sľubuje viac zachránených životov, finančnú stabilizáciu a zvýšenie počtu personálu, ako aj modernizáciu budov, prístrojového vybavenia a technického zázemia v nemocniciach či podporu prevencie a kvalitnej liečby.

„Ale najmä, a to zdôrazňujem, žiadna nemocnica sa rušiť nebude,“ povedal minister zdravotníctva v utorok na medzinárodnom kongrese ITAPA 2021.

Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa podľa Lengvarského budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov, na základe veľmi presných analýz a dát, na iný typ starostlivosti, ktorá dnes mnohým pacientom chýba a preto sa ťažko vracajú do svojho normálneho života.

„Toto sa všetko môže stať a zlepšiť iba vďaka reforme, ktorá je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. O šesť rokov sa naše zdravotníctvo môže dostať do oveľa lepšej formy a priblížiť sa tak vyspelým krajinám Európskej únie. Európska únia nám na to dáva 1,1 miliardy eur,“ povedal Lengvarský. Má pritom pocit, že Európska únia myslí na naše deti viac ako my sami.