Slováci sa bez registrácie môžu očkovať aj naďalej, vakcinačné centrá budú otvorené aj cez sviatky

Verejnosť bude mať aj v najbližších siedmich dňoch možnosť dať sa zaočkovať proti COVID-19 bez predchádzajúcej registrácie. Očkovať sa bez čakania môžu deti aj dospelí. Vakcinácia bez registrácie funguje v každom kraji a dostupné je očkovanie vakcínami Janssen, Pfizer, Moderna aj AstraZeneca. Pripomenula to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Jednodávkovou vakcínou Janssen sa budúci týždeň môžu dať zaočkovať aj návštevníci podujatia Furmanské preteky ťažných koní v Detve. Očkovanie bude záujemcom dostupné aj počas sviatočných dní, či už v nedeľu 29. augusta alebo v stredu 1. septembra.

Deti očkujú len Pfizerom

V stredu 1. septembra bude pre deti vo veku od 12 do 16 rokov pripravené vakcinačné centrum v bratislavskej Poliklinike Mlynská dolina od 8:00 do 16:00, v Nemocnici AGEL v Leviciach od 9:00 do 10:00, v Nemocnici AGEL v Kežmarku od 10:00 do 12:00, v Dolnooravskej nemocnici od 7:30 do 12:00, v žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou od 16:00 do 18:15 a predpoludním od 10:00 do 12:00 aj v Nemocnici AGEL v Krompachoch.

Deti sú očkované vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Bez registrácie aj vo sviatok

Očkovanie bez registrácie bude v sviatočnú stredu fungovať aj pre dospelých záujemcov. Vakcínou spoločnosti Pfizer sa bude očkovať v Nitrianskom, Košickom, Prešovskom aj v Bratislavskom kraji.

Záujemcovi stačí prísť do vakcinačného centra s občianskym preukazom a s preukazom poistenca. Kompletný zoznam miest a časov, kedy môže verejnosť využiť očkovanie bez registrácie, je dostupné na webovej stránke rezortu health.gov.sk.