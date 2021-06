Očkovanie proti koronavírusu na Slovensku čakajú zmeny, od júla vám vakcínu podá aj všeobecný lekár

Očkovanie u všeobecných lekárov a pediatrov by sa malo spustiť od 1. júla. Na tlačovej besede k spusteniu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v závodoch spoločnosti Volkswagen Slovakia to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Ako uviedol, najneskôr do konca týždňa ministerstvo zverejní výzvu pre všeobecných lekárov, aby sa zapojili do očkovania svojich pacientov. „Uvidíme, koľko sa do tejto výzvy prihlási všeobecných lekárov, ale ja predpokladám, že to bude minimálne jeden v každom menšom regióne,“ doplnil Lengvarský.

Rezort bude podľa ministra robiť všetko pre to, aby sme dosiahli čo najvyššie percento zaočkovanosti obyvateľov. Ministerstvo bude okrem iného intenzívnejšie riešiť očkovanie vylúčených komunít, spustilo sa už aj očkovanie u zamestnávateľov.