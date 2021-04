Slováci sa chcú očkovať čoraz viac, o vakcínu má záujem najviac ľudí od apríla 2020

Ochota dať sa zaočkovať je na Slovensku najvyššia od apríla 2020. Ako ukázala ôsma vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko?, zaočkovať by sa v súčasnosti dalo takmer 42 % opýtaných a ďalších 7 % je už zaočkovaných.

Medzi respondentmi, ktorí sa plánujú dať zaočkovať, je najpopulárnejšia vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech, dalo by sa ňou zaočkovať takmer 71 %. Vakcínou Moderna by sa dalo očkovať 55,5 % opýtaných, Sputnikom V 55 % a AstraZenecou 31 %.

Sputnik V by mal byť registrovaný

Podiel tých, ktorí odmietajú vakcináciu, od decembra trvalo klesá a v súčasnosti je na úrovni skoro 29 %. Z respondentov, ktorí sa neplánujú dať očkovať, by sa dalo 30 % zaočkovať vakcínou Sputnik V, ak by bola k dispozícii. Výskum Ako sa máte, Slovensko? iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame. Dáta pre ôsmu vlnu výskumu zbierali od 24. do 27. marca 2021.

Respondentov sa vo výskume pýtali aj na ich názor na očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V. Dve tretiny z nich sú za jej používanie, ale požadujú jej schválenie príslušnými úradmi. Tretina opýtaných požaduje schválenie európskymi úradmi, takmer zhodne tretine stačí aj jej schválenie slovenskými úradmi. Iba 11 % respondentov je za použitie tejto vakcíny aj bez schválenia. Proti akejkoľvek vakcíne je 9 % a proti používaniu Sputniku V na Slovensku sú iba 4 % respondentov.

Horšia povesť vakcíny AstraZeneca

„Narastajúca popularita očkovania proti ochoreniu koronavírusu na Slovensku sa dá vysvetliť postupným nástupom masového očkovania a poznaním relatívnej bezpečnosti a účinnosti používaných vakcín. Ďalším dôležitým faktorom je pretrvávajúca nepriaznivá epidemiologická situácia a s tým súvisiace obavy z ochorenia,“ uviedol Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

Dodal, že problémom môže byť v súčasnosti horšia povesť vakcíny AstraZeneca, pretože iba menej ako tretina respondentov, ktorí deklarovali ochotu dať sa zaočkovať, by sa dalo zaočkovať touto konkrétnou vakcínou.