Slováci sa príliš nehrnú do očkovania proti koronavírusu, NCZI musí riešiť aj problémy v COVID preukazoch

Registrácií do čakárne aktuálne nepribúda veľa, na pridelenie termínu prvého očkovania čaká približne 10-tisíc ľudí.

Ako po stretnutí s novinármi uviedla riaditeľka Úseku stratégie a rozvoja Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Barbora Mareková, jedným z dôvodov môže byť to, že vakcinačné centrá umožnili očkovanie bez registrácie.

Pripravujú sa na tretiu dávku

Generálny riaditeľ NCZI Pavol Capek konštatoval, že registrácií bolo pred časom výrazne viac, týždenne sa očkovalo 200 až 250-tisíc ľudí.

NCZI sa podľa jeho generálneho riaditeľa aktuálne technicky pripravuje na možnú tretiu dávku vakcíny. Budú tak musieť zabezpečiť plánovanie aj certifikáty. „Teraz sa čaká na rozhodnutie, či je toto vôbec potrebné,“ povedal Capek. Čakáreň na prvú dávku ruskej vakcíny Sputnik V by sa mala podľa šéfa NCZI vyprázdniť v priebehu budúceho týždňa.

Do eHranica sa hlási 50-tisíc ľudí denne

Mareková tiež zverejnila údaje, podľa ktorých sa do systému eHranica aktuálne hlási približne 50-tisíc ľudí denne. Počet registrácií do eHranice sa znížil z pôvodných približne 200-tisíc. Ako Mareková vysvetlila, zníženie nastalo vzhľadom na to, že bola plne očkovaným občanom umožnená len jedna registrácia, ktorá momentálne platí pol roka.

„Údaje z eHranice sa využívajú stále. Úrad verejného zdravotníctva SR si to monitoruje, sleduje pohyb ľudí, nové registrácie a tiež uplatňované výnimky,“ doplnila riaditeľka Úseku stratégie a rozvoja NCZI.

Posilnili call centrum

Generálny riaditeľ NCZI Cepek uviedol, že posilnili call centrum NCZI o 30 ľudí v takzvanom operačnom stredisku. Od začiatku leta sa totiž stretávajú s mnohými podnetmi od občanov, ktoré sa týkajú digitálnych COVID preukazov. Zoznam čakajúcich na ich spracovanie bol po posilnení call centra vyriešený v priebehu desiatich dní.

Operačné stredisko ide teraz riešiť ďalšie zoznamy podnetov, ktoré eviduje Ministerstvo zdravotníctva SR. Posilní sa aj samotná linka národného centra, v pondelok 2. augusta sa začne spolupráca s externou firmou, ktorá bude zbierať požiadavky a podnety.

Operačné stredisko, ktoré založili pred dvomi týždňami, už spracováva staré problémy, súčasne pomáha internému call centru a do budúcna bude riešiť dopyty z toho externého.

Podpora nie je finančne nákladná

„Takouto formou by sme chceli zabezpečiť plošné zvýšenie servisu pre obyvateľov,“ uviedol Capek. Táto podpora podľa neho nie je finančne nákladná, pretože ide o dohodárov, mnoho z pracovníkov je študentov a pracujú na brigádnickej báze.

Ako dodala riaditeľka Úseku stratégie a rozvoja NCZI Barbora Mareková, medzi dopytmi eviduje NCZI dve skupiny problémov. Občania buď certifikáty nemajú alebo v ňom majú chyby. „Toto sú najčastejšie dotazy, tieto pracovníci vyhodnotia a nájdu príčinu. Môže ísť o zlý záznam, jeho chýbajúcu časť, preklepy alebo zlý zápis z vakcinačného centra,“ vysvetlila.

Zverejnia rady i najčastejšie chyby

Ako dodal Capek, NCZI bude na sociálnej sieti publikovať popis typických prípadov s radami, čo majú občania robiť pri konkrétnych chybách. „Dáme tam formulár, cez ktorý budú žiadať opravu, opäť to pristane v operačnom stredisku, kde to okamžite opravia,“ dodal šéf národného centra s tým, že táto služba by mala byť dostupná od pondelka.

NCZI k 28. júlu vydalo takmer 2,2 milióna Digital Covid preukazov EÚ po očkovaní prvou dávkou a 1,9 milióna po očkovaní druhou dávkou. Preukazov s informáciou o prekonaní ochorenia COVID-19 po pozitívnych PCR testoch vydalo národné centrum takmer 193-tisíc. Potvrdení o PCR testovaní vydalo takmer 368-tisíc, o antigénovom testovaní od 1. júla viac ako 155-tisíc.