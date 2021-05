Slováci už môžu žiadať o vydanie COVID pasu, potvrdenia budú zasielať elektronicky

aktualizované 24. mája, 14:55

Na stránke Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) je už možné požiadať o certifikát o vykonanej vakcinácii. V pondelok po stretnutí s novinármi o tom informoval generálny riaditeľ NCZI Pavol Capek. O potvrdenie by mali požiadať všetci, ktorí majú v pláne vycestovať za hranice.

Potvrdenia o očkovaní budú zasielané e-mailom, na identifikáciu sa bude používať rodné číslo. Systém bude overovať telefón aj emailovú adresu žiadateľa. Po overení údajov a stotožnení očkovaného mu NZCI zašle dokument, prísť by mal maximálne do 24 hodín.

Nesfalšovateľný QR kód

„Bežný užívateľ sa prihlási cez stránku korona.gov.sk a vyberie si záložku, ktorá vznikla za týmto účelom. Vyplní rodné číslo a zažiada o zaslanie tohto potvrdenia na emailovú adresu,“ vysvetlil Capek postup pri žiadaní o certifikát.

Ten bude podľa neho stačiť v mobilnom telefóne, nebude potrebný v tlačenej forme. Zabezpečením, aby nebolo potvrdenie falšovateľské, je QR kód. Generálny riaditeľ NCZI dodal, že certifikát o vykonanej vakcinácii bude platný do 11. augusta, vtedy totiž končí prechodné obdobie zavádzania európskeho green passu.

Otázne je uznávanie certifikátov v zahraničí

Ako uviedol generálny tajomník služobného úradu ministerstva zdravotníctva Peter Ferjančík, na Slovensku budú naďalej stačiť štandardné potvrdenia, ktoré vydávajú po zaočkovaní.

To, či bude zahraničie slovenské dočasné očkovacie certifikáty akceptovať, by sa malo podľa neho vyjasniť v priebehu najbližších dní. Po diplomatickej ceste už rezort zdravotníctva zaslal certifikát do zahraničia, následné kroky sú v rukách ministerstva zahraničných vecí.