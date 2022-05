Slovenky budú mať pri pôrode právo na prítomnosť ich určenej osoby, Patakyová poukázala na chýbajúcu právnu úpravu

O dva roky by mala mať žena na Slovensku automaticky právo na prítomnosť ňou určenej osoby pri pôrode. Prítomnosť viacerých osôb pri pôrode sa žene umožní, ak to dovolia podmienky zdravotníckeho zariadenia. Prítomnosť osôb pri pôrode môže ošetrujúci lekár v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedziť, ak by bola nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu.

Vyplýva to z návrhu na novelizáciu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý do parlamentu predložili poslankyne Vladimíra Marcinková a Jana Bittó Cigániková z klubu Sloboda a Solidarita, Anna Záborská z klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Eva Hudecová a Zuzana Šebová z klubu Sme rodina a nezaradená poslankyňa Romana Tabák. Navrhovaná novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť od 1. júna 2024.

Bývalá verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová podľa navrhovateliek poukázala na chýbajúcu právnu úpravu k právu pacienta na sprevádzajúcu osobu vo svojej správe, a tiež v analýze o porušovaní práv rodičiek.

Ombudsmanka preto odporúčala prijať legislatívnu úpravu, ktorá by zabezpečila, aby rodičky mali pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na prítomnosť osoby blízkej alebo osoby určenej pacientom. „Návrh bude na prospech žien – rodičiek a napomôže nerušenému, dôstojnému a slobodnejšiemu výkonu ich ústavných práv v spojitosti s pôrodom,“ uviedli koaličné poslankyne.