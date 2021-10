Slovenské zdravotníctvo čaká apokalypsa, lekári aj sestričky "utekajú" a ku kolapsu prispieva aj štát

Zástupcovia organizácií pôsobiacich v oblasti zdravotníctva si myslia, že zdravotníctvo nebude dostupné. Minimálne v období krízového stavu, v ktorom sa Slovensko aktuálne nachádza.

Ako ďalej na utorkovej tlačovej konferencii povedal prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský, blížime sa ku kolapsu a dôvodom je nižšia suma za poistencov štátu naplánovaná v rozpočte verejnej správy na nasledujúci rok.

V porovnaní napríklad s Českou republikou sa v rámci rozpočtu dokonca dostávame podľa neho na polovičnú úroveň, a teda príjmy za poskytovateľa budú na polovičnej úrovni.

Odliv zdravotníkov bude pokračovať

Suma za poistencov štátu bola v tomto roku v rámci rozpočtu vo výške 1,43 miliardy eur. Pre rok 2022 je podľa odborníkov z oblasti zdravotníctva naplánovaná suma 1,1 miliardy eur. „Dlhodobo hovoríme, že chýbajú v zdravotníctve personálne kapacity, nie je ani reforma zdravotníctva hotová,“ pokračoval Malatinský.

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko skonštatoval, že slovenské zdravotníctvo čaká jednoznačne apokalypsa. „Loď, ktorá sa volá slovenské zdravotníctvo, a ktorá donedávna chcela plávať po prúde s Českou republikou a Poľskom, otáčame proti prúdu a smerujeme k ukrajinskému zdravotníctvu,“ uviedol Petko.

Hromadný odchod zdravotníckych pracovníkov bude podľa Petka pokračovať. Na juhu majú hlásené odchody smerom do Maďarska a na severe do Poľska, kam chodia slúžiť. V konečnom dôsledku na to všetko doplatia podľa neho pacienti.

Odmena za koronavírus

Kým v iných krajinách podľa Petka navyšujú prostriedky do zdravotníctva, Slovensko ide opačným smerom. „Ministerstvo financií a vláda nám chystá takúto odmenu za COVID,“ dodal Petko.

Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová doplnila, že kolaps zdravotníctva nastane v nasledujúcich rokoch, začne to podľa nej už v budúcom roku. Zatvárajúce sa ambulancie nemá totiž kto nahradiť.

„Čiže ten kolaps čoskoro príde, ak sa už nedeje,“ uzavrela Orosová. Rozpočet je podľa odborníkov v sektore absolútne nedostatočný a ak ho nezmenia, tak aktuálne problémy sa budú stupňovať. Rozpočet by mal byť podľa nich minimálne na úrovni tohto roka a mal by zároveň kalkulovať s úrovňou inflácie, ak ho nechcú navýšiť.