Slovenskí lekári čoraz častejšie využívajú erecepty, najviac ich predpísali v marci a septembri

V pandemickom období stúpa počet predpísaných ereceptov, k začiatku októbra ich lekári na Slovensku vystavili viac ako 46-milónov. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.

NCZI zaznamenalo, že najviac ereceptov, teda elektronických receptov, bolo v tomto roku predpísaných v marci, a to viac ako 5,8 milióna. V septembri to bolo skoro 5,7 milióna a v júni viac ako 5,5 milióna. Naopak, najmenej ereceptov lekári predpísali v júli, a to menej ako 4,8 milióna. Približne rovnako málo sa elektronicky predpisovalo aj počas januára a februára.

Bez papierového receptu

Elektronický recept je ekvivalentom papierového receptu, pričom klasickú pečiatku a podpis nahrádza elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP). Lekár vykonáva predpis vo svojom informačnom systéme, na pozadí sa zároveň zrealizuje kontrola, ktorá mu poskytuje informácie o potenciálnych liekových interakciách či duplicitách.

Pacient nemusí mať k dispozícii papierový recept či poukaz. V lekárni alebo výdajni predloží svoj identifikačný preukaz, a to preukaz poistenca alebo občiansky preukaz s elektronickým čipom. Po novom môžu ľudia, hlavne seniori a mládež do 15 rokov, využiť aj občiansky preukaz s elektronickým čipom bez podoby tváre, ktorý bol distribuovaný v auguste tohto roka.

Po identifikácii pacienta zobrazí systém lekárnikovi alebo výdajcovi zdravotníckych pomôcok všetky jeho predpísané nevydané lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny.

Erecept je bezplatný

Platnosť bežného ereceptu je sedem dní, pri výbere antibiotík je doba skrátená na tri dni. Ak bol erecept vystavený počas ambulantnej pohotovostnej služby, je možné naň vybrať lieky do nasledujúceho dňa.

Pacient si môže liek prostredníctvom ereceptu vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni na Slovensku. Okrem toho, že nemusí nosiť papierové recepty so sebou, spočíva výhoda aj v úspore, keďže erecept je bezplatný. Celkové úspory na strane pacienta aj lekára od jeho zavedenia predstavujú sumu zhruba 27 850 000 eur.