Slovenskí pacienti sa obávajú závislosti od liekov, strach ovplyvňuje aj ich prístup k liečbe

Vznik možnej liekovej závislosti vyvoláva u pacientov obavy a do veľkej miery ovplyvňuje ich prístup k liečbe. Vyplýva to z decembrového prieskumu 2muse realizovaného pre projekt Lieky s rozumom na reprezentatívnej vzorke 1 004 respondentov.

Užívanie liekov, ktoré majú ako jeden z možných vedľajších účinkov vznik závislosti, sa spája s väčšou opatrnosťou aj odmietaním. O zmenu lieku, ktorý by mohol vyvolať závislosť, by požiadala až štvrtina ľudí. Takmer polovica opýtaných by liek užívala podľa pokynov lekára či lekárnika, no boli by opatrnejší a viac by si všímali reakcie na daný liek. Len 15 percent uviedlo, že by takýto liek užívalo bez obáv.

Príbalový leták ako dôležitý zdroj informácií

Strach z nežiaducich účinkov liekov je fenoménom dnešnej doby. „Vo svojej ambulancii sa stretávam s tým, že pacient odmietne užívať liečbu pre obavy z nežiaducich účinkov. Takýto prípadný diskomfort pritom vieme riešiť či už úpravou alebo zmenou liečby,“ uviedol prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth.

Ako dodal, výskyt nežiaducich účinkov, vrátane liekovej závislosti, vie do určitej miery ovplyvniť aj samotný pacient. „Dôležité je dodržiavať predpísané dávkovanie, intervaly medzi jednotlivými dávkami lieku, ale aj spôsob, akým liek užívame, teda s čím ho kombinujeme a či ho užívame povedzme nalačno alebo po jedle,“ vysvetlil.

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová upozornila, že aj keď pacientov môže odrádzať čítanie príbalového letáku lieku, ktorý neraz obsahuje dlhý zoznam nežiaducich účinkov, pre pacienta je dôležitým zdrojom informácií. Potvrdili to aj výsledky prieskumu. Vo viac ako štvrtine prípadov, kedy boli pacientom predpísané rizikové lieky, ich o možnom vzniku liekovej závislosti neinformoval nikto, dozvedeli sa o ňom z príbalového letáku lieku.

Užívanie liekov s rozumom

„Len dostatočne informovaný pacient dokáže správnym užívaním svojho lieku minimalizovať vznik prípadných nežiaducich účinkov. A v prípade, že sa u neho vyskytnú, dokáže ich správne identifikovať a konzultovať ďalší postup v liečbe so svojím lekárom,“ uzavrela Lévyová.

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR v súčasnosti združuje 47 pacientskych organizácii, ktoré sú zamerané na jednotlivé diagnózy. Pacientom poskytuje bezplatné zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti.

AOPP sa tiež podieľa na tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské pacientske organizácie v zahraničí. Projektom Lieky s rozumom asociácia učí verejnosť o potrebe rozumného užívania liekov.