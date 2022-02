Slovensko bude mať prvýkrát zastúpenie vo výkonnej rade Svetovej zdravotníckej organizácie

Slovenská republika bude mať od mája 2022 prvýkrát v histórii svojho členstva vo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) zastúpenie v jej výkonnej rade. Jedným spomedzi 34 odborníkov z celého sveta v oblasti zdravia sa stane slovenský profesor Jozef Šuvada. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje vo svojom profile na sociálnej sieti.

Slovenská republika si v piatok zároveň pripomína 29. výročie členstva vo WHO. Členom sa stalo 4. februára 1993. WHO vznikla v roku 1948 a v tom čase patrilo Československo medzi zakladajúce krajiny organizácie. Dnes má 194 členov a spolupracuje s ňou viac ako 800 inštitúcií z 80 krajín sveta. Kancelária WHO je od roku 1994 aj v Bratislave, jej úlohou je koordinovať plnenie programov spolupráce na Slovensku.