Slovensko bude mať podľa Lengvarského zdravotníctvo na úrovni 21. storočia, Heger hovorí o 76 hrdinoch

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa na tlačovej konferencii po tom, čo poslanci Národnej rady SR posunuli reformu zdravotníctva do druhého čítania, poďakoval všetkým, ktorí ju podporili.

„Tvrdíme, že prinesie kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť dostupnejšiu pre pacienta, znížime počet odvrátiteľných úmrtí, zreformujeme ambulantnú starostlivosť všeobecnú pre dospelých aj deti, ako aj špecializovanú, záchrannú zdravotnú službu a všetky ostatné zložky tak, aby po mnohých rokoch mohlo Slovensko povedať, že má zdravotnú starostlivosť na úrovni 21. storočia,” povedal Lengvarský.

Predseda vlády Eduard Heger označil tento deň za výnimočný. Doplnil, že zdravie občanov je pre neho samého, ako aj jeho vládu, najvyššou prioritou.

Preto je veľmi rád, že sa po 17 rokoch „v parlamente našlo 76 hrdinov”, ktorí nabrali odvahu a posunuli reformu zdravotníctva do druhého čítania.

Premiér sa poďakoval ministrovi Lengvarskému za prinesenie reformy do výslednej podoby, no poďakoval sa aj bývalému ministrovi Marekovi Krajčímu za to, že reformu naštartoval.