Slovensko bude spolupracovať s Regionálnym úradom WHO pre Európu

Slovensko bude spolupracovať s Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu. Dvojročnú zmluvu o spolupráci podpísal predseda vlády SR poverený riadením rezortu zdravotníctva Peter Pellegrini.

WHO nás má podporovať v úsilí pracovať na zlepšovaní podpory verejného zdravia. Cieľom je, aby sa úroveň starostlivosti o zdravie Slovákov zvyšovala z ich vlastnej iniciatívy a aby využívali možnosť bezplatnej prevencie.

Majú si tiež uvedomiť dôležitosť preventívnej starostlivosti o svoje zdravie. Aj to je jedným z dôležitých krokov na zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí a viac zachránených životov. Ministerstvo zdravotníctva o tom informovalo na svojej webovej stránke.

Podpora národných programov

Dohoda zároveň podporuje národné programy, na ktorých vláda pracuje a implementuje ich do praxe. Ide o národné programy podpory zdravia, rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami, starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie s potrebou posilnenia predpôrodnej diagnostiky, Národný transplantačný program či Národný program „Slovensko proti demencii“.

Dohoda tiež podporuje národné akčné plány v prevencii obezity, pre problémy s alkoholom, pre podporu pohybovej aktivity na roky a pre deti. Napomáha aj národným programom kontroly tabaku, duševného zdravia, rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, či Národnému plánu kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike.

WHO sídli v Ženeve, Regionálny úrad pre Európu sídli v Kodani a Kancelária WHO v SR má sídlo v Bratislave. Generálnym riaditeľom WHO je Tedros Adhanom Ghebreyesus, Regionálny úrad pre Európu (EURO) zastupuje regionálna riaditeľka Zsuzsanna Jakab a Kanceláriu WHO na Slovensku zastupuje Tatul Hakobyan.

Svetová zdravotnícka organizácia v európskom regióne pomáha podporovať a rozvíjať národné zdravotné politiky, zdravotné systémy a programy verejného zdravia, s cieľom podporovať, chrániť a zlepšovať zdravie populácie a spoločne predchádzať a prekonávať možné zdravotné hrozby.