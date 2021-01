Slovensko je v čiernej zóne a situácia sa zhoršuje, novú mutáciu koronavírusu zachytili aj v Nitre (video)

aktualizované 8. januára 16:24

Nový variant koronavírusu zachytili aj vo vzorkách odobratých v Nitre. Na piatkovej tlačovej besede to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. To je podľa neho pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo je situácia v Nitrianskom okrese aktuálne taká vážna.

Nová mutácia koronavírusu zachytená v južnom Anglicku podľa ministra zhoršuje situáciu na celom Slovensku. Stúpajú počty infikovaných, hospitalizovaných aj obetí. Situácia je podľa Krajčího na Slovensku aj v Česku eskalujúca.

Video: Tlačová konferencia o situácii na Slovensku

Ako minister Krajší uviedol, koncom minulého roka oslovil spoločnosť MultiplexDX, aby vyvinula PCR test, ktorý bude odhaľovať aj to, či ide o nový variant koronavírusu. Biochemik a CEO spoločnosti Pavol Čekan na tlačovej besede informoval, že vo štvrtok 7. januára dokončili prvú verziu tohto testu a chcú ho počas ďalších dní vylepšovať. Prvá verzia sa blíži k 90 percentám citlivosti.

Virológ Boris Klempa zo Slovenskej akadémie vied ozrejmil, ako prvýkrát medzi sviatkami našli na východnom Slovensku nový kmeň koronavírusu.

„V piatok sme mali možnosť prvýkrát využiť ten novovyvinutý test spoločnosťou MultiplexDX. Vďaka spolupráci s doktorkou Líškovou z Nitry sme mali k dispozícii 17 vzoriek, ktoré už boli predtým otestované ako pozitívne a zatiaľ sa zdá, keďže je to len prvá verzia, že v minimálne v piatich vzorkách sme zistili pozitívnu reakciu, čo naznačuje, že by mali byť z anglického kmeňa,“ vysvetlil Klempa.

Pribúda počet ľudí na pľúcnej ventilácii

Najkritickejším údajom sú podľa Krajčího stúpajúce počty pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Najmä v nitrianskom regióne je potrebné ventilovaných pacientov presúvať do iných nemocníc.

Situácia v nemocniciach sa podľa Krajčího zhoršuje zo dňa na deň, lôžka pre ventilovaných pacientov sú podľa semaforu červené, z reprofilizovaných je ich voľných už iba 53. Vážnu situáciu podľa šéfa rezortu zdravotníctva hlási aj košická nemocnica, možno bude vážnejšia aj v Banskej Bystrici.

Reprodukčné číslo je aktuálne na hodnote 1 až 1,1. Stále stúpajú počty hospitalizovaných, odhady, ktoré mal Inštitút zdravotných analýz, tak boli podľa ministra relatívne presné. Aktuálne je hospitalizovaných 3 142 pacientov, situácia vážnym spôsobom dolieha na nemocnice aj zdravotníkov. Ak reprodukčné číslo neklesne pod 1, situácia môže byť o týždeň, dva veľmi kritická.

Mobilita za posledné dni výrazne neklesla

Počet potvrdených úmrtí je približne rovnaký ako počas minulého týždňa, minister však poukázal na to, že pri 8-tisíc pozitívne testovaných denne ochoreniu pravdepodobne podľahne sto z nich. Za pozitívne hodnotí to, že sa zdravotnícky personál postupne vracia do nemocníc. V karanténe je aktuálne 2 582 zdravotníkov.

Mobilita obyvateľov podľa Krajčího za posledné dni výrazne neklesla. V hromadnej doprave neklesla ani na úroveň zo začiatku novembra, keď sa konalo celoplošné testovanie. V automobilovej doprave je mobilita o niečo nižšia, dôvodom je aktuálne platný zákaz vychádzania a zákaz presunu medzi jednotlivými regiónmi.

Čo sa týka vakcinácie, do štvrtka večer zaočkovali na Slovensku 19 727 ľudí. Štátny ústav pre kontrolu liečiv eviduje zatiaľ 20 podozrení na nežiadúce účinky po podaní vakcíny Comirnaty. Aktuálne sú hlásené tri závažné vedľajšie účinky a 17 nezávažných.

Prítomné sú podľa Krajčího u ľudí, ktorí si nie sú vedomí, že prekonali ochorenie. „Znamená to však to, že imunitný systém dobre zareagoval a budú mať vytvorené dobré protilátky,“ uviedol. Aktuálne počty zaočkovaných bude rezort zverejňovať, začať by chcel už od pondelka.