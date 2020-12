Slovensko nerobí nič na získanie zahraničných lekárov, podľa ich asociácie by stačilo len pár zmien

Poľsko začalo masívny nábor lekárov z Ukrajiny, Slovensko na získanie chýbajúcich zdravotníkov nerobí nič. V tlačovej správe to uviedla Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS).

Tá upozorňuje, že nielen v Česku, ale už aj v Poľsku sa snažia zdravotníkom uľahčiť prístup na ich pracovný trh. To môže znamenať, že o Slovensko už nebudú zahraniční lekári javiť žiaden záujem. Stačí pritom podľa asociácie spraviť niekoľko jednoduchých zmien a alarmujúci stav s nedostatkom odborníkov by sa mohol zmeniť.

V Poľsku majú výučbu zadarmo

Poľsko sa rozhodlo zrušiť počas pandémie povinnosť uznávania diplomov pre ukrajinských a bieloruských lekárov. Ak ich kvalifikáciu odklepne poľský konzul, stačí im len dokladovať trojročnú prax a znalosť poľštiny. Aj jej výučbu pritom majú zadarmo.

„Toto je pre zahraničných zdravotníkov veľká pomoc, pretože absolvovanie základného kurzu štátneho jazyka a následne nadstavbový kurz medicínskeho jazyka, stojí jednotlivca 1 500 eur,“ vysvetľuje Alona Kurotová z jazykovej školy iCan.

Slovensko by malo urýchlene prijať zmeny

Slovensko by malo podľa Manuchekhra Burkhanova z MALnS tiež urýchlene prijať zmeny, ktoré by uľahčili zahraničným lekárom vstup do krajiny a etablovanie sa na trhu. Okrem nákladov na jazykové kurzy sú na Slovensku niekoľkonásobne drahšie aj skúšky, ktoré musia lekári z cudziny absolvovať.„Kým v Česku stojí táto skúška 120 eur, u nás je to 665 eur,“ vysvetlil.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí síce presadil dočasnú odbornú stáž obmedzenú na obdobie pandémie koronavírusu, žiaden zahraničný lekár ju zatiaľ neabsolvoval.

„A Slovensko ich ani aktívne nevyzýva, aby sa na stáž hlásili,“ podotkla asociácia.

Vyčlenenie financií zo štátneho rozpočtu

Okrem toho by sa podľa Burkhanova mohli vyčleniť prostriedky na získanie zahraničných špecialistov aj z rozpočtu.

„Samozrejme, štát by si mohol stanoviť podmienky, za akých by kurzy či skúšky preplácal. A to napríklad počtom povinne odpracovaných rokov v slovenskom zdravotnom systéme. To znamená, že by zahraniční zdravotníci nemohli po skúškach odísť napríklad do susednej krajiny,“ dodal.