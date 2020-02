Slovensko patrí ku krajinám s najlepšou starostlivosťou o deti s rakovinou, dôležitá je včasná diagnóza

Onkologické ochorenia detí na Slovensku vieme úspešne liečiť, vo svete to nie je samozrejmosťou. V rozvinutých krajinách sa úspešne vylieči viac ako 80 % detí s rakovinou, zatiaľ čo v rozvojových je to iba 20 %. Slovensko patrí medzi krajiny s najlepšou možnou starostlivosťou, aká v súčasnosti vo svete existuje. Rakovina je hlavnou príčinou úmrtí detí a adolescentov na celom svete.

Potreba rovnakej kvality liečby

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) lekári každý rok diagnostikujú rakovinu približne 300-tisíc deťom vo veku od 0 do 19 rokov. V Európe je to asi 35-tisíc detí a na Slovensku zhruba 180. Rakovine u detí sa nedá predchádzať ani ju odhaliť skríningom, úspešná liečba si preto vyžaduje včasnú a presnú diagnózu. Odborníci to uviedli pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej rakoviny, ktorý pripadá na sobotu.

Na liečbu týchto pacientov sa u nás zameriavajú Klinika detskej hematológie a onkológie LF a NÚDCH v Bratislave, Oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Banskej Bystrici.

Medzinárodný deň detskej rakoviny má zvýšiť povedomie o onkologických ochoreniach detí a o ich liečbe. Upozorňuje na potrebu zabezpečiť rovnako kvalitnú liečbu pre všetky deti sveta.

Iniciatíva na boj s rakovinou detí

„Primárnou prevenciou detských úmrtí je včasná a presná diagnóza. To je však iba začiatok. Pre úspešné vyliečenie je potrebné zabezpečiť dostupnosť správnej liečby a starostlivosti, vrátane cenovo dostupných a kvalitných liekov,“ uviedla prezidentka Sekcie detskej onkológie a hematológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti Judita Puškáčová. Dôvodom nižšej miery prežitia detských onkologických pacientov v menej rozvinutých krajinách je nemožnosť určiť presnú diagnózu včas, slabá dostupnosť liečby, no často aj základných liekov a technológií, ktoré by mohli pomôcť úmrtia odvrátiť.

WHO preto v roku 2018 spustila iniciatívu na boj s rakovinou detí Global Initiative for Childhood Cancer, ktorá je apelom pre zlepšenie starostlivosti a dostupnosti liečby rakoviny v jednotlivých krajinách. Cieľom kampane je do roku 2030 dosiahnuť celosvetovo aspoň 60-percentnú mieru vyliečenia rakoviny u detí, čo je približne dvojnásobok súčasného stavu. Počas nasledujúceho desaťročia by to znamenalo približne milión zachránených detských životov.