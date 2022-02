Slovensko potrebuje postaviť jednu veľkú nemocnicu, podľa Lengvarského Rázsochy nie sú jediným riešením

Slovensko by podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského malo čo najskôr postaviť jednu veľkú a pár menších nemocníc a vo veľkom rekonštruovať nemocnice, ktoré to potrebujú. Vyhlásil to v utorkovej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo. Aktuálne podľa neho pokračuje aj projekt rozostavanej nemocnice na Rázsochách.

„Proces tam beží, súťaž na projekt bola odovzdaná na kontrolu pred vyhodnotením na Úrad verejného obstarávania, čakáme na výsledok,“ povedal.

Minister zdôraznil, že Slovensko takúto nemocnicu potrebuje. Upozornil ale, že projekt určite presiahne časový harmonogram plánu obnovy.

„Sú ale iné projekty, ktoré sú možno lepšie pripravené, hovoríme o martinskej nemocnici,“ podotkol. Tam by podľa neho mohlo prísť k výstavbe skôr. Pripomenul, že je niekoľko možností ako financovať stavbu nemocnice, okrem plánu obnovy je to štátny rozpočet, privátny sektor alebo Európska investičná banka.