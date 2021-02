Slovensko požiada o pomoc zo zahraničia, vysoko odborných zdravotníkov je málo a pacientov bude viac

Slovensko požiada o zdravotníkov zo zahraničia. Starali by sa o najnáročnejších pacientov s ochorením COVID-19. Vyplýva to zo žiadosti o aktiváciu systému civilnej ochrany Európskej únie, ktorý v stredu schválila vláda.

Ministerstvo zdravotníctva SR v materiáli navrhuje zabezpečiť 10 lekárov a 25 sestier. V prípade zhoršenia situácie by sa tento počet mohol navýšiť. Pobyt zahraničných tímov, ktorí by prišli poskytovať zdravotnú starostlivosť na Slovensko, by trval len nevyhnutný čas. Rezort predbežne očakáva, že to bude na jeden mesiac.

Nenahraditeľný personál

Cieľom je podľa ministerstva zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti a oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Nedostatok zdravotníkov, ktorí sa starajú o najnáročnejších pacientov, je podľa rezortu najväčším problémom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ide o vysoko odborný personál, ktorý nie je možné jednoducho nahradiť napríklad z ambulantného sektora.

Vzhľadom na narastajúci počet pacientov ministerstvo predpokladá, že v horizonte najbližších piatich až ôsmich dní narastie počet pacientov, ktorí budú vyžadovať najnáročnejšiu liečbu s podporou pľúcnej ventilácie.

Pracoviská určia ministerstvá

„Počet pacientov, ktorí si vyžadujú intenzívnu formu zdravotnej starostlivosti je kritický, pričom existuje dôvodná obava, že v prípade ďalšieho nárastu počtu hospitalizovaných, predovšetkým na najnáročnejších lôžkach, sa môže výrazne obmedziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti z dôvodu nedostatku kvalifikovaného personálu,“ vysvetlil v materiáli rezort.

Ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom vnútra určí pracoviská poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, na ktorých by zahraničné tímy lekárov a sestier mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Rezort zdravotníctva spolu s jednotlivými poskytovateľmi tiež zabezpečí materiálno-technické požiadavky. Pre týchto pracovníkov bude zabezpečené ubytovanie aj administratívna pomoc vo všetkých aspektoch, ktoré budú nutné pre začatie poskytovania zdravotnej starostlivosti na území Slovenska.