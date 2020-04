Slovensko už má 451 prípadov ochorenia Covid-19, za jeden deň otestovali 1454 vzoriek

aktualizované 3. apríla, 13:11

Vo štvrtok pribudlo 24 nových prípadov ochorenia COVID-19. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informoval predseda vlády SR Igor Matovič. Za uplynulý deň sa otestovalo 1454 vzoriek. Celkový počet prípadov na toto ochorenie je tak na Slovensku 451.

Zapojili aj súkromné laboratóriá

Aktuálne je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 67 bol koronavírus potvrdený, v 98 prípadoch sa čaká na výsledok testov.

Do testovania sú zapojené aj súkromné laboratóriá, doteraz vyšetrili celkovo 909 vzoriek. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji, potvrdených ich je 155. Nasledujú Žilinský kraj s 59, Trenčiansky kraj s 54 a Prešovský kraj s 53 prípadmi. V Trnavskom kraji je 40 prípadov, Košickom 32, Nitrianskom 30 a Banskobystrický kraj má 27 pozitívnych prípadov.

Vyliečilo sa osem ľudí

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 244 mužov a 206 žien. Najviac pozitívnych osôb, a síce 143, je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov.

Nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 120, vo vekovej kategórii 45 až 59 je to 94 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 62 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov, celkovo ich je 28.

Z ochorenia sa už vyliečilo osem ľudí. K piatim prípadom pribudli ďalší traja vyliečení z trenčianskeho regiónu. Oba testy im vyšli negatívne.