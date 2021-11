Slovensko v boji proti COVID-19 nakúpi sedemdesiattisíc balení lieku molnupiravir

Slovensko nakúpi nový liek s účinnou látkou molnupiravir, ktorý sa podáva pacientom s ochorením COVID-19.

Nákup 35-tisíc balení tohto lieku cez verejné obstarávanie Európskej komisie schválila na stredajšom rokovaní vláda.

Zabraňuje množeniu RNA vírusov

Liek by mal byť touto formou na Slovensko dodaný do konca marca budúceho roka, preto rezort zdravotníctva navrhol uzatvoriť bilaterálnu zmluvu na nákup ďalších až 35-tisíc dávok predmetného lieku s cieľom získať tento liek do konca roka 2021.

Ide o perorálne antivirotikum, ktorého mechanizmus účinku zabraňuje množeniu širšieho spektra RNA vírusov vrátane SARV-COV2 u infikovanej osoby.

Liek chcú v čo najkratšom čase

Mal by teda zabraňovať ťažkému priebehu ochorenia. Pacienti zaradení do klinického skúšania užívali štyri tablety dvakrát denne po dobu päť dní.

Preto je podľa Ministerstva zdravotníctva SR nevyhnutné zabezpečiť dostupnosť lieku v čo najkratšom čase, aby sa znížila vyťaženosť zdravotníckych zariadení na Slovensku.