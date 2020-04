Slovensko zvláda koronavírus lepšie ako iné krajiny. Je za tým aj očkovanie proti tuberkulóze?

Z novej štúdie zverejnenej na stránke Medrxiv.org vyplýva, že krajiny s povinným očkovaním proti infekčnej tuberkulóze (TBC) by mohli byť na pandémiu koronavírusu lepšie pripravené. Prvotná štúdia je však zatiaľ iba v rovine teórie a vedecká komunita k nej ešte nezaujala oficiálne stanovisko.

Ako štúdiu opisuje Bloomberg.com, krajiny, v ktorých bolo v minulosti zavedené povinné celoplošné očkovanie proti TBC, majú nielen menej nakazených, ale aj nižšiu úmrtnosť na Covid-19. Pozoruhodnú súvislosť si všimol výskumník Ganzalo Otazu z Technologického inštitútu v New Yorku.

Na Slovensku sa očkovalo až do roku 2012

Medzi lokality, ktoré sú pandémiou najhoršie postihnuté, patrí napríklad USA, Taliansko či Španielsko. Spoločné však majú aj to, že očkovanie proti TBC u nich nie je už desiatky rokov povinné, je iba v rovine odporúčania.

Negatívnym príkladom je aj Irán s vysokou úmrtnosťou na Covid-19, kde sa s povinným očkovaním začalo až v 80. rokoch a nezachytilo časť staršej populácie.

Naopak je to v Japonsku alebo Južnej Kórei, kde sa proti TBC celoplošne očkovalo. Nižšiu úmrtnosť má aj Nemecko, ktoré proti TBC očkovalo do roku 1998. Na Slovensku, ktoré patrí ku krajinám s najlepšou bilanciou v boji sa koronavírusom, sa podľa informácií Úradu verejného zdravotníctva SR proti TBC povinne očkovalo až do roku 2012.

Imunita lepšie vzdoruje infekciám

Teóriu teraz experimentálne overujú v Austrálii, Holandsku či USA, kde vakcínou proti TBC preventívne zaočkovali niekoľkých zdravotníkov. Dúfajú, že by mohla posilniť imunitu organizmu aj v boji s koronavírusom, uvádza Bloomberg.com.

Podľa profesora Nigela Curtisa, ktorý pôsobí ako pediater a infektológ v Kráľovskej detskej nemocnici v Melbourne, môže táto vakcína posilniť imunitný systém, ktorý potom lepšie vzdoruje bakteriálnym či vírusovým infekciám.

Autor novej štúdie Ganzalo Otazu však pripomína, že vakcína proti tuberkulóze žiadnu krajinu na svete nespasí. Pomôcť by mohla len v prípade, že krajina prijme a bude dodržiavať viaceré preventívne opatrenia vrátane sociálnej izolácie či testovania osôb na Covid-19.