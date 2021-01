Slovenským nemocniciam by mohli prísť pomôcť v boji s COVID-19 nórski lekári, ktorí vyštudovali v Martine

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok na sociálnej sieti informoval o tom, že slovenským zdravotníkom príde so skríningovým testovaním pomôcť 200 poľských lekárov a sestier. Nebudú zrejme jediní.

Europoslanec Michal Šimečka (PS) sa s Guri Melbyovou, nórskou ministerkou školstva, rozprával o výpomoci nórskych lekárov. Tí by nám mali prísť pomôcť najmä v boji proti ochoreniu COVID-19.

Málo známym faktom je, že v posledných rokoch na Slovensku vyštudovali medicínu stovky nórskych lekárov. Práve niektorí z nich by mali posilniť personál v slovenských nemocniciach. S testovaním však pomôcť zrejme nestihnú.

Šikovné Nórsko

Nórsko dlhodobo patrí ku krajinám, ktoré pandémiu zvládajú výrazne lepšie ako väčšina sveta. Na jar dokonca vyslali lekárov do pandémiou nového koronavírusu ťažko postihnutého Talianska.

Dobrou správou podľa Šimečku je aj to, že Európska únia by vedela pokryť až 75 percent nákladov zahraničnej pomoci. Myšlienke sú naklonení aj zástupcovia Univerzity Komenského a vedenie mesta Martin.

„Práve na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine študuje medicínu každý rok niekoľko desiatok mladých Nórov a Nóriek. V meste aj na škole s nimi majú vynikajúce skúsenosti,“ vysvetľuje Šimečka.

V závislosti od počtu lekárov, ktorí by prišli a od potrieb konkrétnych nemocníc na Slovensku, by nórski lekári mohli pomôcť aj inde, ako len v okolí Martina. „Sú to často skúsení, kvalifikovaní lekári, ktorí si svoje miesto dokážu zastať kdekoľvek,“ dodal europoslanec.