Smatana: Kampaň niektorých presvedčí k vakcinácii, ale masívnejšie sa budú očkovať, až keď začnú znova umierať ľudia

Tretia vlna koronavírusu u nás podľa analytika Martina Smatanu prepukne najneskôr v septembri. Pri delta variante však hrozí trojnásobok úmrtí ako pri druhej vlne.

V rozhovore pre portál vZdravotníctve.sk sa okrem toho bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky (dnes Inštitút zdravotných analýz) pri ministerstve zdravotníctva vyjadril aj k aktuálnemu tempu očkovania, britskej ceste boja s pandémiou premorením obyvateľstva či k povinnému očkovaniu.

Na Slovensku sa doteraz laboratórne potvrdilo 107 prípadov infekčnejšieho delta variantu koronavírusu. V Česku už delta variant začína dominovať. Kedy očakávate zhoršenie epidemickej situácie u nás?

To sa teraz veľmi ťažko predpovedá z viacerých dôvodov. Jeden z nich je, že krajiny ako Španielsko, Portugalsko alebo Česko majú oveľa viac turistov, ktorí im tam deltu mohli priniesť a ďalej šíriť. My sme zavedením prísnejších pravidiel na hraniciach šírenie aspoň čiastočne obmedzili. Ako však vidíme, vo väčšine krajín majú po prvom väčšom záchyte delty do mesiaca násobky nakazených.

Reálne si myslím, že veľký nárast príde najneskôr v septembri, keď sa deti vrátia do škôl, zhorší sa počasie a viac ľudí bude tráviť čas v interiéroch. To je vlastne aj dôvod, prečo Briti teraz pristúpili k akémusi nepriamemu premoreniu obyvateľstva. Klesá im počet prvoočkovaných a chcú sa premoriť teraz, keď majú situáciu ako-tak pod kontrolou. Na jeseň sa deti zavrú do škôl a vírus sa bude šíriť oveľa agresívnejším tempom.

Mali by sme si z britského modelu brať príklad a spoliehať sa na premorenie?

Je to experimentálny prístup a viacerí odborníci ho kritizovali. Keď sa však pozrieme na ich poslednú vlnu v čase nárastu, pri porovnateľnom počte prípadov, ako majú teraz, mali vtedy dvadsaťnásobne úmrtí viac. Iná krajina však tento model nenasleduje a to sú krajiny, ktoré majú väčšie percento zaočkovaného obyvateľstva ako Briti. Väčšina štátov sa, naopak, snaží čo najviac obyvateľov vrátane tínedžerov zaočkovať oboma dávkami vakcíny.

Pokiaľ Nitra, Trnava a okolie nebude mať takú mieru zaočkovanosti, sú pre hlavné mesto ich obyvatelia rizikom.

Na Slovensku sa ku kolektívnej imunite zatiaľ najviac blíži Bratislava. Nemusia sa teda obyvatelia hlavného mesta obávať výraznejšieho šírenia vírusu a zároveň sprísnených opatrení?

Na jednej strane treba Bratislavu za jej snahu pochváliť. Keď sa tretia vlna pandémie rozšíri, pravdepodobne bude mať regionálny charakter. Málo zaočkované regióny, ako napríklad Orava, budú mať oveľa viac obetí aj hospitalizovaných na počet nakazených. Na druhej strane, keď sa pozriete ráno na dopravu do Bratislavy, tak vedie z Nitry a Trnavy. Takže pokiaľ Nitra, Trnava a okolie nebude mať takú mieru zaočkovanosti, sú pre hlavné mesto ich obyvatelia rizikom.

Aby sa nakoniec nestalo, že práve tí, čo dochádzajú, nespôsobia aj v Bratislave pomerne veľkú vlnu. V kľúčových parametroch, ako sú úmrtia a hospitalizácie, by však bola na tom Bratislava stále lepšie v porovnaní s ostatnými regiónmi. A viem si predstaviť, že región, ktorý má zaočkovanosť oboma dávkami napríklad 60 %, by mal všetky pravidlá v COVID automate napríklad o dve úrovne lepšie.

Očakávate vyšší záujem Slovákov o očkovanie vzhľadom na tak často spomínanú tretiu vlnu?

Problém je, že pri tretej vlne bude dominovať delta variant, pri ktorom je vakcína efektívna až po uplynutí dvoch týždňov po druhej dávke. To znamená, že nezaočkovaní, ak sa nedajú zaočkovať tento týždeň, už nestíhajú začiatok jesene. A ak počítame s tým, že najneskôr na jeseň začne tretia vlna, už bude neskoro, pretože nebudú chránení. Myslím si, že marketingová kampaň či lotéria presvedčia na očkovanie niektorých ľudí, ale začne sa zaočkovať oveľa masívnejšie, až keď začnú znova umierať ľudia. A to už bude, bohužiaľ, neskoro.