So stratifikáciou počíta aj vládny program rozvoja Slovenska

Osud stratifikácie v parlamente je stále otázny, no vláda s ňou zrejme do budúcnosti počíta. Aspoň to vyplýva z návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030. Do pripomienkového konania ju predložil vicepremiér pre informatizáciu a investície Richard Raši.

Vláda sa podľa návrhu zaväzuje zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre celú populáciu tak, aby bola dostupná geograficky, časovo i finančne. Zabezpečiť to chce aj optimalizáciou siete zdravotníckych zariadení. Čiže stratifikáciou.

Sľubuje však pri zmenách brať ohľad na chorobnosť, úmrtnosť, reálne potreby zdravotnej starostlivosti, technické vybavenie a architektonickú prístupnosť, geografické a demografické podmienky.

Ako prilákať zdravotníckych pracovníkov zo zahraničia

Okrem iného by sa kabinet mal postarať aj o zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v územiach s marginalizovanými a segregovanými komunitami.

Sľubuje tiež zlepšiť dostupnosť diagnostických prístrojov, ako sú CT či magnetická rezonancia.

Vláda by tiež mala motivovať zdravotníckych pracovníkov, aby ostali pracovať na Slovensku. Chce tiež vytvoriť rezidentské programy pre pracovníkov zo zahraničia.

Podporovať budú aj zdravie

Slovensko má neradostné štatistiky v chorobnosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia. Raši navrhuje záväzok znížiť do roku 2030 znížiť úmrtnosť na ne minimálne o štvrtinu.

Chce tiež zabezpečiť mieru zaočkovanosti populácie nad 95 %. Účasť na preventívnych prehliadkach a skríningových programoch by zase mala byť nad 50 %. Naopak, znižovať by sa mal počet fajčiarov.

Prevenciu majú vo veľkej miere v rukách samotní ľudia. Rašiho úrad preto navrhuje zvýšenie peňazí na preventívne opatrenia na priemer EÚ. Osveta by sa mala stať aj súčasťou povinného vzdelávania a vysielania verejnoprávnych médií.