Španieli si to s očkovaním proti COVID-19 rozmysleli, počet záujemcov sa za tri mesiace strojnásobil

Počet obyvateľov Španielska, ktorí sú ochotní dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, sa za tri mesiace strojnásobil.

Z prieskumu, ktorý uskutočnila Španielska nadácia pre vedu a technológie (FECYT) od 4. do 22. januára vyplýva, že 58,1 percenta Španielov je si „úplne istých“, že by sa ihneď dali zaočkovať, ak by na to mali možnosť.

V októbri takto odpovedalo iba 20,2 percenta oslovených obyvateľov krajiny. Informuje o tom spravodajský portál El País.

Zároveň percentuálny podiel Španielov, ktorí by sa „nikdy nedali zaočkovať“, prudko klesol a to z úrovne 32,5 percenta na 8,7 percenta.

Autori prieskumu sú presvedčení, že trend, v rámci ktorého stúpa podiel ľudí ochotných zaočkovať sa proti koronavírusu, bude v Španielsku trvať aj v budúcnosti.