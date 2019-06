Spoločnosť Pfizer kupuje firmu Array BioPharma, špecializuje sa na liečbu rakovinových ochorení

NEW YORK 17. júna (WebNoviny.sk) – Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer Inc. kupuje výrobcu liekov Array BioPharma Inc. Hodnota akvizície je 11,4 mld. USD.

Pfizer za každú akciu kupovanej firmy zaplatí 48 USD a očakáva, že transakcia sa ukončí v druhej polovici tohto roka. Cena akcií Array BioPharma v pondelok pred otvorením riadneho obchodovania na americkej burze stúpla až o 60 percent.

Firma Array sa špecializuje na liečbu rakovinových ochorení. Predpokladá sa, že jej vyvíjané lieky budú časom generovať významné licenčné poplatky.

Zamestnanci spoločnosti Array BioPharma po akvizícii zostanú na svojich terajších pracoviskách, ktoré sú napríklad v štátoch Massachusetts, Severná Karolína, Colorado, Kalifornia a New York.

(1 EUR = 1,1265 USD)