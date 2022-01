Spoločnosť Pfizer spustila štúdiu vakcíny upravenej proti variantu omikron, zúčastní sa na nej viac ako tisíc ľudí

Farmaceutická spoločnosť Pfizer spustila porovnávaciu štúdiu svojej pôvodnej vakcíny proti COVID-19 s dávkami špeciálne upravenými proti vysoko nákazlivému variantu omikron koronavírusu.

Americká firma oznámila začatie štúdie v utorok spolu so svojím nemeckým partnerom, biotechnologickou spoločnosťou BioNTech.

Potreba zmeny vakcíny nie je istá

Výrobcovia vakcín upravujú svoje očkovacie látky tak, aby lepšie pasovali na omikron pre prípad, že by svetoví zdravotnícki predstavitelia rozhodli, že je to potrebné.

I keď omikron má schopnosť s vyššou pravdepodobnosťou nakaziť aj ľudí, ktorí sú zaočkovaní, zatiaľ nie je jasné, či je potrebná zmena vakcíny. Pôvodné očkovacie látky totiž stále ponúkajú dobrú ochranu proti vážnemu priebehu ochorenia a úmrtiu.

Účastníci americkej štúdie

Štúdie zo Spojených štátov a ďalších krajín jasne ukázali, že podanie posilňujúcej dávky vakcíny túto ochranu zlepšuje a zvyšuje šance, že sa človek vyhne miernej nákaze.

Na novej americkej štúdii sa zúčastní do 1 420 zdravých dospelých vo veku 18 až 55 rokov, na ktorých by mali otestovať upravenú vakcínu či už ako posilňujúcu dávku alebo ako základné očkovanie. Vedci preskúmajú bezpečnosť upravenej vakcíny aj to, ako dokáže naštartovať imunitný systém v porovnaní s pôvodnými očkovacími látkami.