Spoločnosti Johnson & Johnson pomôže konkurenčný Merck, na produkciu vakcín poskytne dve prevádzky

Americká farmaceutická spoločnosť Merck & Co pomôže s výrobou vakcíny proti koronavírusu svojho konkurenta Johnson & Johnson.

V utorok to v súvislosti so snahami o zvýšenie dodávok očkovacích látok potvrdil zástupca administratívy amerického prezidenta Bidena.

Snaha o zrýchlenie produkcie vakcíny

Oznámenie prišlo v čase, keď Biely dom hľadá spôsoby ako zrýchliť produkciu jednodávkovej vakcíny. Johnson & Johnson vraj narazil na nečakané problémy vo výrobe a predtým, ako v sobotu dostal od amerických úradov povolenie na núdzové použitie, dokázal vyrobiť len 3,9 milióna dávok.

Spoločnosť je pritom podľa vlastných údajov pripravená do konca júna dodať 100 miliónov dávok. Pomoc od Mercku by im mala pomôcť dodržať záväzky a dokonca ich aj zvýšiť. Administratíva však zatiaľ nezverejnila detaily.

Merck zrejme poskytne dve prevádzky

Merck by mal na produkciu poskytnúť dve prevádzky, pričom jedna by mala vyrábať vakcínu a druhá by ju mala baliť do ampuliek a dozerať na kvalitu.

Merck pred časom zastavil vlastné snahy o vývoj vakcíny proti koronavírusu, keď zistil, že jeho látky v porovnaní s konkurentmi nevyvolávajú dostatočnú imunitnú reakciu. Spoločnosť vtedy zároveň oznámila, že sa radšej zameria na vývoj liečby ochorenia COVID-19.