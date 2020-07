Srí Lanka aj Maldivy slávia úspech, obom krajinám sa podarilo zbaviť osýpok i ružienky

Srí Lanka a Maldivy sa stali prvými dvoma krajinami z regiónu juhovýchodnej Ázie, ktorým sa podarilo eliminovať pretrvávajúci výskyt osýpok aj ružienky (rubeoly) pred rokom 2023. Informovala o tom v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

“Tento úspech je povzbudzujúci a demonštruje dôležitosť spoločného úsilia” v boji s chorobami,“ uviedla v tejto súvislosti regionálna riaditeľka WHO pre juhovýchodnú Áziu Poonam Khetrapal Singhová.

Krajina je považovaná za zbavenú osýpok a ružienky vtedy, ak tam viac než tri roky nie sú žiadne dôkazy o endemickom prenose vírusu a funguje tam dobre systém zdravotného dohľadu.

Vlani v septembri si 11 krajín v zmienenom regióne WHO stanovilo za cieľ do roku 2023 eliminovať obe ochorenia. Okrem Srí Lanky a Maldív sú to tiež Bangladéš, Bhután, Východný Timor, India, Indonézia, Mjanmarsko, Severná Kórea, Nepál a Thajsko.