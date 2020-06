Štát chce všetkým slovenským pacientom s cystickou fibrózou preplácať inovatívny liek

Minister zdravotníctva Marek Krajčí našiel cestu, ako môže štát preplácať liek pre pacientov s cystickou fibrózou. Po stretnutí s ministrom a zástupcami Klubu cystickej fibrózy o tom informovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Kategorizačná komisia nedávno posudzovala tento liek, neodporučila však ministrovi jeho schválenie. Ako prezidentka uviedla, liek je výnimočný v tom, že na rozdiel od doterajšej liečby pacientov s cystickou fibrózou nepomáha len v ovplyvňovaní symptómov ochorenia, ale pomáha so samotnými príčinami. Je to podľa nej unikátny liek a sú s ním celkom opodstatnene spájané isté nádeje.

„Vstúpila som do komunikácie s pánom ministrom, aby sa podaril čo najlepší výsledok v tejto oblasti,“ dodala.

Cena lieku je nad limitom

Ako uviedol šéf rezortu zdravotníctva, tento liek je predmetom diskusie v medzinárodnej komunite od roku 2016. Cena terapie týmto liekom je však nad rámec toho, čo dokážu preplatiť zdravotné systémy krajín z verejného zdravotného poistenia, čo je aj prípad Slovenska. K tomuto rozhodnutiu dospela aj kategorizačná komisia ministerstva zdravotníctva.

„Regulátor preto nemôže umožniť prístup lieku na trh, lebo by zamedzil liečbe pacientov s inými diagnózami. Preto zatiaľ každá krajina, kde bol liek na trh uvedený, si dohodla s farmafirmou výraznú zľavu,“ doplnil minister. Takáto zľava bola napríklad v Holandsku na úrovni 65 percent z navrhovanej ceny lieku.

Nové rozhodnutie liek umožní kategorizovať

Minister preto vydá rozhodnutie, ktoré umožní kategorizovať inovatívny liek na Slovensku podmienenou úhradou tak, aby bol dostupný pre všetkých pacientov s cystickou fibrózou. Pokiaľ firma tento návrh akceptuje, vytvorí sa priestor aj na následnú dohodu so zdravotnými poisťovňami na poskytnutie výraznejšej zľavy z ceny tohto lieku.

„Bude záležať od toho, či táto spoločnosť bude súhlasiť. Pokiaľ bude, liek bude pri najbližšej príležitosti kategorizovaný a bude zahrnutý do úhrady. Pokiaľ súhlasiť nebude, môže sa ešte odvolať na tzv. kategorizačnú radu, kde sa budú opäť prejednávať možnosti úrady tohto lieku na území Slovenskej republiky,“ dodal šéf rezortu.

Cystickú fibrózu má 98 Slovákov

Náklady na liečbu jedného pacienta, ktoré si stanovila firma, sú vyše 152-tisíc eur na rok. Ako Krajčí dodal, takéto nákladné lieky, pri ktorých sa nemusí posudzovať ich nákladová efektivita, sa môžu použiť iba pri zriedkavých diagnózach, čo bol prípad aj cystickej fibrózy. Limit je 108 pacientov na našom území. Ak by ich bolo viac, takýto liek by sa nedostal do nášho úhradového systému, nakoľko by bol prekročený zákonný limit. Slovensko má 98 pacientov s touto chorobou.