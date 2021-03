Štát plánuje vytvoriť Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti. V praxi totiž absentuje dostatočné oddelenie administratívnych údajov pacienta od zdravotných údajov obsiahnutých v elektronickej zdravotnej knižke.

Elektronická zdravotná knižka bude aj naďalej administratívne údaje obsahovať, tie však do nej budú poskytované z Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako údajovej základne. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý rezort zdravotníctva predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Register by mal prejsť pod ministerstvo

Navrhovaná úprava tiež zavádza, aby údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní boli súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého údaje spravuje a prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

V súčasnosti totiž vedie Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, pričom podľa platnej právnej úpravy by tento register od 1. septembra 2021 malo viesť ministerstvo zdravotníctva.

Oddelené vedenie údajov nie je systémové

„Nakoľko NCZI dlhodobo vedie údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému, súčasťou ktorej je aj Národný register zdravotníckych pracovníkov obsahujúci údaje o zdravotníckych pracovníkoch, nejaví sa oddelené vedenie údajov z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní na ministerstve zdravotníctva ako systémové,“ vysvetlil rezort v materiáli.

Novela by tiež mala zabezpečiť poskytovanie údajov o ordinačných hodinách a doplnkových hodinách od samosprávnych krajov pre NCZI. Pre zdravotné poisťovne by sa tiež mala zaviesť povinnosť poskytovať NCZI po potvrdení prihlášky údaje o uzavretom zmluvnom vzťahu medzi zdravotnou poisťovňou a poistencom.