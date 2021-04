Štát zverejnil zmluvu o nákupe Sputnika V. Do konca apríla malo byť na Slovensku už pol milióna vakcín

Na Slovensku malo byť do konca apríla už pol milióna kompletných dvojzložkových vakcín Sputnik V. Vyplýva to zo zmluvy o nákupe ruskej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorú vo štvrtok zverejnil rezort zdravotníctva.

Podľa dohodnutých podmienok mala ruská strana dodať prvých kompletných dvojzložkových 100 tisíc vakcín do konca februára, ďalších 200 tisíc do konca marca a následne ďalších 200 tisíc do konca apríla 2021. Ďalších 300 tisíc vakcín Sputnik mala ruská strana dodať do konca mája a zvyšných 200 tisíc do konca júna. Na Slovensku je však zatiaľ iba prvá dodávka, ktorá na košické letisko dorazila 1. marca.

Vakcíny za takmer 20 miliónov dolárov

Zmluva medzi ruským dodávateľom a Ministerstvom zdravotníctva SR zároveň potvrdzuje, že Slovensko si objednalo 1 milión dvojzložkových vakcín Sputnik V pri cene 19,90 USD za kompletnú vakcínu. Celková kontrahovaná suma tak predstavovala 19,9 milióna USD.

V zmluve sa zároveň Slovensko zaviazalo, že za dodávky zaplatí do siedmich dní od ich doručenia. Kontrakt zároveň dáva právo ruskej strane od neho odstúpiť v prípade, ak sa kupujúci omešká s úhradou o viac ako 15 dní. Práve táto klauzula mala byť dôvodom, prečo ruská strana vrátila platbu späť na Slovensko, keďže odišla neskoro.

Slovensko má na druhej strane právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak dodávateľ nebude schopný dodať minimálne 50 % dodávok podľa stanoveného harmonogramu.

Sputnik V je na Slovensku od marca

Ruskú vakcínu Sputnik V priviezli na Slovensko 1. marca. Na tlačovej konferencii na Letisku Košice o tom informovali vtedajší predseda vlády Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Sputnikom sa však podľa aktuálneho ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského začne očkovať najskôr o mesiac. V utorok informoval o tom, že si Rusi vyžiadali od Slovenska vzorky vakcín na kontrolu vo svojom vlastnom laboratóriu a vypýtali si na to mesiac. Definitívne rozhodnutie o očkovaní ruskou vakcínou na Slovensku tak podľa šéfa rezortu zdravotníctva padne až po tejto skúške.