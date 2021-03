Ste SZČO a pre COVID-19 viac ako mesiac PN? Žiadosť o pandemický príspevok vám pravdepodobne zamietnu

Vzhľadom na akutálnu pandémiu a jej dosah na ekonomiku vláda ešte v minulom roku zaviedla viacero foriem pomoci pre bežných ľudí aj podnikateľov. Jednou z nich je príspevok štátu pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky.

Výška príspevku sa vypočítava porovnaním tržby za konkrétny mesiac v tomto alebo minulom roku s tržbou za rovnaký mesiac v roku 2019, keď ešte „nezúrila“ pandémia. Príspevok by sa mal týkať ľudí, ktorí riadne platia odvody, a to aj vtedy, ak napríklad ochorejú.

Na internete sa začali hromadiť sťažnosti ľudí, ktorí si o tento takzvaný pandemický príspevok požiadali, no úrady im nevyhoveli a žiadosť zamietli. Ešte donedávna pritom také problémy nemali. Zmena v konaní úradov nastala približne pred mesiacom, viacerí sa pýtajú prečo.

Aj na PN-ke

„Začali sa hromadiť správy o tom, že vám úrady práce zamietajú žiadosti o príspevky v Opatrení 2, v prípade, že žiadateľ je v období, za ktoré žiada, poberateľom nemocenského, teda je na PN,“ upozornila na problém Jaroslava Lukačovičová (SPOLU).

Pandemický príspevok môže čerpať aj samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá má príjem v rámci dohody o vykonaní práce či o pracovnej činnosti, tiež taká, ktorá poberá akýkoľvek dôchodok, ale aj sociálne dávky alebo popri tom študuje.

O príspevok si teda doteraz mohla požiadať aj SZČO, ktorá poberá nemocenské dávky, čiže je práceneschopná, ľudovo povedané na PN-ke. Úrady však po novom niektoré takéto žiadosti zamietajú. Lukačovičová overovala, prečo je to tak.

Mesačná hranica

Z kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) odpovedali, že účelom projektu Prvá pomoc je poskytovanie finančného príspevku pre SZČO, ktorým poklesli tržby kvôli pandémii.

„Pri PN (ak trvá jeden mesiac a dlhšie) SZČO tento účel splnený nie je, nakoľko tržba by poklesla bez ohľadu na to, či by mimoriadna situácia bola vyhlásená alebo nie, nakoľko SZČO svoju činnosť nemôže vykonávať z dôvodu svojho nepriaznivého zdravotného stavu,“ píše sa v stanovisku.

Znamená to teda, že PN-ka, ktorá trvá dlhšie ako mesiac, je pre ÚPSVaR dôvodom na zamietnutie žiadosti SZČO o príspevok. Ak PN-ka trvá menej ako jeden mesiac, žiadateľ, ktorý splní aj všetky ostatné podmienky, nárok na tento príspevok má. Prečo je to tak?