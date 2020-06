Stiahli štúdiu o škodlivosti hydroxychlorochínu pri liečbe Covid-19, nedokážu ručiť za spoľahlivosť dát

Vplyvnú štúdiu, ktorá upozornila na možné zvýšené riziko úmrtia pacientov nakazených koronavírusom pri užívaní hydroxychlorochínu, stiahli pre obavy o spoľahlivosť využitých dát.

Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého traja z autorov štúdie požiadali o jej stiahnutie, pretože už nedokážu ručiť za jej vierohodnosť, lebo zdravotnícka firma Surgisphere, ktorá je zodpovedná za dodané dáta, nedovolila ich nezávislé overenie.

Práve táto štúdia pritom bola dôvodom, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) z obavy o bezpečnosť pozastavila testovanie lieku.

Sapan Desai zo Surgisphere, ktorý je štvrtým autorom štúdie, sa pre denník The Guardian vyjadril, že by spolupracoval s nezávislým auditom, ale transfer dát by porušil dôveru klientov.

Farmafirma odmietla spolupracovať

Výskum, ktorého výsledky publikovali minulý mesiac v medicínskom žurnále The Lancet, zahŕňal 96-tisíc pacientov s koronavírusom v 671 nemocniciach po celom svete. Takmer 15-tisícom z nich pritom podávali hydroxychlorochín alebo chlorochín a to buď samostatne, alebo spolu s antibiotikami.

Vedci následne na základe neho konštatovali, že liek nemá pozitívne účinky proti koronavírusu a zároveň zvyšuje riziko nepravidelného srdcového rytmu a smrti.

Mandeep Mehra z Harvardovej univerzity, ktorý viedol štúdiu spolu s Frankom Ruschitzkom z Fakultnej nemocnice v Zürichu a Amitom Patelom z University of Utah, sa vo vyhlásení vyjadril, že sa pokúsili zabezpečiť kontrolu dát treťou stranou, no Surgisphere odmietol spolupracovať.

„Hlboko sa ospravedlňujeme editorom aj čitateľom časopisu za akékoľvek ťažkosti alebo nepríjemnosti, ktoré to mohlo spôsobiť,“ uviedla trojica.

Liek propagoval prezident Trump

Hydroxychlorochín sa stal témou intenzívnej diskusie, odkedy ho v marci začal propagovať americký prezident Donald Trump.

Liek sa dlhodobo používa na liečbu malárie, lupusu a reumatoidnej artritídy, žiadne väčšie štúdie však doteraz nedokázali, že by bol bezpečný alebo efektívny pre pacientov s koronavírusom. Niektoré dokonca naznačili, že by mohol byť škodlivý.

WHO 3. júna oznámila, že obnoví testy, ktoré prerušila minulý mesiac. Ďalšie štúdie robia aj vo Veľkej Británii, Spojených štátoch či Senegale.

Americká Správa potravín a liečiv (FDA) v marci povolila použitie hydroxychlorochínu vo výnimočných prípadoch, no hneď v nasledujúcom mesiaci vydala varovanie v súvislosti so správami o srdcových problémoch, ktoré sa rozvinuli u niektorých pacientov.