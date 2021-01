Stovky zdravotných sestier na Slovensku majú nad 60 rokov a hrozí, že zo systému odídu

Pri aktuálnom enormnom nedostatku sestier v systéme zdravotnej starostlivosti hrozí, že zo zdravotníctva odíde ďalších 2 381 z nich z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozornila, že starnutie pracovnej sily je dlhodobo neriešený problém, ktorým sa treba začať seriózne zaoberať. Staršie sestry je podľa komory potrebné udržať v systéme zdravotnej starostlivosti, inak hrozí ich predčasný odchod.

Na Slovensku je vo veku nad 60 rokov takmer 1 500 sestier. Ide o sestry, ktoré môžu už dnes odísť z profesie, prípadne využiť možnosť predčasných dôchodkov. „V predpandemickom období by práve táto skupina uvažovala, že svoj odchod do dôchodku oddiali. Dnes to však neplatí. Vo veku nad 65 rokov registrujeme ďalších až 881 sestier, ktoré môžu odísť doslova zo dňa na deň,“ upozornil riaditeľ kancelárie komory Lukáš Kober.

Dodal, že vyše dvojtisícový výpadok sestier by náš systém neuniesol. Zároveň pripomenul, že máme o 20 % pracovnej sily v ošetrovateľstve menej, ako by sme mali mať k dosiahnutiu priemeru Európskej únie.