Stráca dôveru zdravotníkov, hodnotí Drucker prvých sto dní ministra Krajčího

„Aj tak zdravotníctvu držím palce,“ nazval svoj príspevok na sociálnej sieti Facebook bývalý minister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker.

Zakladateľ politickej strany Dobrá voľba v príspevku hodnotí prvých sto dní súčasného ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.

„Musím férovo povedať, že to nebolo jeho 100 dní. Pretože za neho oveľa viac rozhodoval premiér Matovič a konzílium odborníkov ako on sám. Tam, kde sa snažil rozhodovať on, hodnotím zatiaľ viac ako chaos a nekompetentnosť,“ myslí si Drucker.

Pozícia si vyžaduje manažérske zručnosti

Z rezortu poodchádzalo veľa ľudí, nielen z riadiacich pozícii a Krajčí podľa Druckera stráca dôveru zdravotníkov a odbornej verejnosti.

„Byť opozičným kritizujúcim politikom je pomerne jednoduché, ale riadiť procesy a celý rezort si vyžaduje manažérske zručnosti, ktoré sa ukazujú u pána ministra, žiaľ, ako veľmi nedostatočné.

Okrem toho pozícia ministra znamená nielen ,statusʽ, ale predovšetkým zodpovednosť a tá sa prejavuje komunikáciou s celým sektorom, počúvať argumenty, prichádzať s návrhmi riešení a v spájaní rozdielnych pohľadov. Toto, žiaľ, rovnako pán minister zrejme necíti ako podstatné a sústredí sa skôr na izoláciu v úzkom tíme ľudí, ktorých spája najmä náboženská platforma,“ hodnotí bývalý minister.

Nezabránil odchodu ľudí z IZP

Ako ďalej tvrdí, posledné týždne ukázali nedostatok skúseností a chýbajúce zázemie širšieho okruhu odborníkov. Podľa Druckera sa Krajčí nechal nachytať farmafirmám a verejné zdroje aj pacientov ukrátil o 30 miliónov eur.

„Odchod ľudí z Inštitútu zdravotnej politiky považujem za nenapraviteľný prešľap, ktorý pravdepodobne ani nespustil on, ale ani mu nezabránil,“ pokračuje politik.

Programové vyhlásenie vlády je zlepenec vyhlásení

Drucker sa na záver obul aj do programového vyhlásenia vlády: „Pôsobí ako nesúrodý zlepenec rôznych vyhlásení, ktoré sú, žiaľ, mnohé vo vzájomnom rozpore. Za najväčšie riziko považujem sústredenie sa na inkvizičný zápas a zabúdanie na všetky ostatné oblasti.“

Ak bude ministerstvo zdravotníctva takto pokračovať, premárni podľa Druckera roky a všetky príležitosti nadviazať na postupné zlepšovanie zdravotníctva.

„Napriek tomu, stále pánovi ministrovi držím palce, aby to bolo lepšie,“ uzatvára.