Strana Hlas-SD kritizuje vládu za nečinnosť a varuje pred kolapsom zdravotného systému (video)

aktualizované 29. septembra 16:15

Vláda svojou nečinnosťou ohrozuje zdravie našich občanov. Nekonaním vlády môže skolabovať zdravotný systémy. V súvislosti s ohlásenými výpoveďami lekárov to na tlačovom brífingu vyhlásil podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši.

Ako doplnila podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková, ak by bolo zdravotníctvo prioritou tejto vlády, nemali by sme toľko úmrtí na COVID-19, ani mesiace odkladané operácie a lekári by nepredkladali požiadavky.

Lekárski odborári vopred deklarovali vo svojich požiadavkách, že zvýšenie platov je len jednou z požiadaviek. „Ale je to opatrenie, ktoré vieme urobiť hneď,“ povedala Dolinková. Zároveň zdôraznila potrebu rokovať o memorande medzi vládou a zástupcami zdravotníkov s konkrétne určenými termínmi.