Bratislava reaguje na záujem o testovanie na koronavírus, odberné miesto otvára aj Liberálny dom

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) od nedeľňajšieho rána do 18:00 otvorila odberové miesto v sídle strany v Liberálnom dome na Priemyselnej 8 v bratislavskom Ružinove. Chce tak pomôcť pendlerom a turnusovým zamestnancom.

Tí budú od pondelka potrebovať pre vstup na územie SR negatívny výsledok antigénového testu. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Nedostatočný počet mobilných odberových miest

Ako uviedla SaS, napriek upozorneniam štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa (SaS) na Ústrednom krízovom štábe a Pandemickej komisii sa nepodarilo zabezpečiť dostatočný počet mobilných odberových miest. „Bohužiaľ, stali sme sa svedkami nepríjemného zlyhania, ktoré nás prinútilo konať. V Liberálnom dome sme sa preto rozhodli otvoriť odberové miesto s tromi odberovými tímami,“ priblížil predseda SaS Richard Sulík.

Zároveň sa predstaviteľom SaS v spolupráci s hlavným lekárom Bratislavského samosprávneho kraja Tomášom Szalayom podarilo zabezpečiť otvorenie ďalšieho odborného miesta v Pezinku na Bratislavskej 85, ktoré je otvorené od soboty 5. novembra. „Veríme, že sa takáto situácia už nikdy viac nezopakuje. Náš obdiv patrí všetkým zdravotníkom a odberovým tímom. Musíme však prijímať opatrenia, ktorí nezaskočia tak ich, ako ani občanov, tentokrát pendlerov,“ povedala predsedníčka zdravotníckeho výboru Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková.

Mimoriadne testovanie na ďalších miestach

Bratislavskí zdravotníci budú od nedele mimoriadne testovať antigénovými testami na niekoľkých miestach v Bratislave.

Odberné miesta otvoria v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, a to na terase pred hlavným vchodom do nemocnice a vo vestibule v čase od 10:00 do 14:00, a rovnako aj v Národnom ústave detských chorôb na Limbovej 1 na -1 poschodí v čase od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva SR.