Stratégia testovania na prítomnosť koronavírusu sa zásadne zmení. Kde bude treba aký druh testu?

Podľa nového nastavenia COVID automatu budú mať prevádzkari reštaurácií, barov a rôznych iných služieb možnosť zvoliť si, akým protokolom sa budú pri prijímaní zákazníkov riadiť. Môžu si zvoliť jednu z troch možností.

Najbenevolentnejšie pravidlá budú platiť v tých prevádzkach, v ktorých sa budú môcť stretávať len zaočkovaní ľudia. O niečo prísnejšie pravidlá budú musieť dodržiavať prevádzkari v rámci takzvaného OTP protokolu (skratka očkovaní, testovaní, prekonali ochorenie).

Základný protokol má najprísnejšie pravidlá, obmedzuje počet osôb, rozostupy aj iné detaily. Prevádzkari zároveň okrem toho, že si budú môcť vybrať, ktorý protokol chcú využívať, budú mať tiež možnosť protokoly kombinovať, a to aj počas jedného dňa.

Tri protokoly

Túto myšlienku pred novinármi predostrel Matej Mišík, riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz (IZA). Pripomenul však, že v každej prevádzke bude musieť byť jasne definované, akým protokolom sa v ktorom čase riadi.

Detaily implementácie určí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá by mala byť známa do konca týždňa. Najdôležitejšie však podľa Mišíka pri určovaní si, ktorým protokolom sa tá-ktorá reštaurácia riadi, bude nemiešať skupiny navzájom.

Konkrétne to znamená, že napríklad jedna bohoslužba bude iba pre zaočkovaných, ďalšia poobede bude fungovať v režime OTP. „To neprekáža, ale musí to byť deklarované a musí to byť kontrolované pre tú skupinu ľudí, čo tam vojde,“ dodal Mišík.

Očkovaní, testovaní, prekonaní

Je vysoko pravdepodobné, že mnohé služby si zvolia možnosť fungovať podľa protokolu OTP, nakoľko ide o kompromis, pri ktorom sa bude väčšina zákazníkov cítiť bezpečne.

Za plne zaočkovaného človeka sa bude pokladať osoba, ktorá pred najmenej 14 dňami dostala druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19, prípadne najmenej pred 21 dňami dostala prvú v rámci jednodávkovej schémy očkovania.

Zaočkovaná je tiež osoba, ktorá dostala prvú dávku pred najmenej 14 dňami a zároveň pred najviac 180 dňami prekonala ochorenie COVID-19. Za osobu, ktorá prekonala COVID-19, sa považuje človek s potvrdením nie starším ako 180 dní.

Čo sa týka testovanej osoby, v rámci OTP protokolu sa bude môcť pri využívaní služieb preukázať najviac 24 hodín starým negatívnym antigénovým testom alebo najviac 72 hodín starým PCR testom.

Antigénový test

Najväčší praktický problém zrejme nastane v súvislosti s testovaním, nakoľko mobilných testovacích miest (MOM) je už pomerne málo.